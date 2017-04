El PP reprocha al alcalde que dejara sin gastar más de lo que se recauda por el IBI

El concejal del Partido Popular Roberto Coira denunció ayer que el Concello recaudó en los dos últimos años 101 millones de euros por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), mientras que dejó sin ejecutar 109 millones que figuraban en los presupuestos de esos ejercicios.



Coira exigió al alcalde, Roberto Coira, que pida perdón a los coruñeses y que rebaje el IBI un 10%, ya que a pesar de que supondría una reducción de 6 millones en la recaudación, consideró que habrían sobrado 8 millones del presupuesto.



El PP acusó además a Ferreiro de mostrar una "doble cara" en la política de movilidad por no haber acudido a la reunión convocada por la Xunta el martes sobre el transporte metropolitano. Los populares culparon al alcalde de "boicotear" el encuentro por una "pataleta infantil" y de intentar convencer al resto de regidores para que no acudieran. Ferreiro y otros tres alcaldes no asistieron por la ausencia de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez.