El proyecto para ensanchar A Pasaxe, sin contratar un año después de salir a concurso

El Ministerio de Fomento asegura que "ultima" la adjudicación de la redacción del proyecto para ampliar el puente de A Pasaxe. El departamento estatal trabaja todavía en la contratación del diseño de la obra cuando se cumple un año desde que la sacó a licitación, en abril de 2016, después de anular la licitación anterior, junto con otros 43 concursos, por después de que un tribunal de Hacienda cuestionase una cláusula común a todos ellos.



Fomento inició a mediados de abril del año pasado los trámites para volver a sacar a concurso el contrato para la redacción del proyecto. El Ministerio reservó 724.000 euros a la redacción del documento técnico para ampliar la anchura del puente. La primera licitación, puesta en marcha en noviembre de 2015, se había paralizado el 19 de febrero de 2016 debido a que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, anuló una de las condiciones de los concursos de Fomento para la conservación y explotación de carreteras en Cáceres, Cádiz, Guadalajara y Valencia, referida a la evaluación de las ofertas económicas, que había sido recurrida por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública.



La paralización del proceso para modificar los pliegos del concurso en atención a la anulación del tribunal de Hacienda, marcó el inicio del retraso en la contratación de la redacción del proyecto. Las ofertas económicas deberían haberse conocido el pasado 26 de febrero, de no haberse suspendido el proceso para ajustar los pliegos, que fijan un máximo de nueve meses para elaborar el proyecto.



Hace un año, las previsiones sobre la ejecución de la obra apuntaban a que la ampliación del puente no entraría en servicio hasta 2019. El Ministerio estimaba en unos 24,5 millones de euros el coste de las obras.



Los presupuestos generales del Estado, hechos públicos la semana pasada, consignan fondos para la elaboración del proyecto previo a la ampliación del puente de A Pasaxe, mientras que omiten partidas para la ejecución de los trabajos. La obra, un compromiso de la anterior ministra de Fomento, Ana Pastor, con el exalcalde popular Carlos Negreira, en vísperas de las elecciones municipales tras las cuales la Marea Atlántica accedió al Gobierno municipal, se queda sin plazos. Fomento retira la previsión presupuestaria para acometer la ampliación en los próximos años, proyección que sí incorporaban las cuentas de 2016, con una previsión de invertir 25 millones de euros entre 2017 y 2019. Los 477.000 euros consignados para el presente ejercicio servirán solo para redactar el proyecto, que no estará diseñado hasta 2018, cuando se abonarán los últimos 95.000 euros del contrato.



Los trabajos previstos para mejorar los accesos a la ciudad en el puente de A Pasaxe consistirán en añadir un carril más en cada sentido de la carretera, la AC-12, sobre el viaducto mediante la construcción de un nuevo puente del mismo ancho en paralelo al que existe en la actualidad. La obra permitirá disponer de más espacio para los vehículos, con lo que se pretende solucionar los frecuentes colapsos de tráfico en ese punto, para el que la ciudad y la comarca reclaman medidas hace años. Además, habrá aceras más anchas y carril bici, según los planes del Ministerio.