Precampaña en avioneta con Carlos Marcos

Hace diez años el Partido Galegista (PG) de A Coruña, liderado por Carlos Marcos, arrancaba la precampaña electoral por las nubes. El aspirante a alcalde puso a disposición de noventa coruñeses una avioneta, con su nombre rotulado, para sobrevolar la ciudad. El candidato indicaba en un comunicado que la idea no había sido suya, sino del propietario de la avioneta, Alberto Dacasa Antón, un gallego afincado en México.



La adjudicación de plazas a los residentes en A Coruña se realizó por orden de inscripción, que se formalizaron a través de llamadas telefónicas. Los que consiguieron un asiento despegaron del aeropuerto de Alvedro y sobrevolaron durante media hora algunos de los lugares más representativos de la ciudad como la Torre de Hércules, la plaza de María Pita, las playas de Riazor y Orzán, el parque de Santa Margarita, el estadio de Riazor o el monte de San Pedro.



"El señor Dacasa no tiene más interés que una valoración muy positiva de Carlos Marcos y una enorme admiración hacia la ciudad", señalaba entonces el líder del Partido Galeguista, quien defendía el topónimo no oficial La Coruña. En 2007 también montó un espectáculo con cantantes de los setenta para presentar su candidatura, pero no consiguió entrar en la Corporación municipal de María Pita. Lo volvió a intentar en las elecciones municipales celebradas los años 2011 y 2015 con su propio partido, Unión Coruñesa, pero volvió a quedarse sin representación en la Corporación local. En mayo de 2015 decidió abandonar la política tras encadenar tres fracasos.