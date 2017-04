Tres heridos leves en un choque entre dos coches en la plaza de Lugo

Tres personas resultaron heridas leves y fueron trasladadas a centros hospitalarios después de que se produjese un choque entre dos vehículos en el cruce de la plaza de Lugo con la calle Ferrol. Uno de los automóviles se saltó un semáforo, lo que ocasionó el choque. El accidente se produjo a las 11.37 horas y no se pudo despejar la zona hasta una hora después. El hecho de que el incidente tuviese lugar en Semana Santa posibilitó que no se originasen atascos.



Los dos conductores, uno de 28 años y otro de 81, así como su acompañante, recibieron atención médica. El equipo de Atestados se desplazó al lugar de los hechos, pero no pudo realizarle las pruebas de alcoholemia al joven de 28 años debido a las lesiones que presentaba. En el hospital le hicieron analíticas, por lo que el 092 espera los resultados para decidir si denuncia al conductor o no. La Policía Local lo señala como "presunto responsable" del accidente.