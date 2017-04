Una vida de enfermera en el Belén

Nací en Lugo, pero me considero totalmente coruñesa, ya que pasé la mayoría de mi vida aquí, donde mi padre, que era militar, fue destinado en los años cincuenta al cuartel de Artillería. Mis padres, Francisco y Flora, se instalaron conmigo y mis hermanos Francisco y Mercedes en la calle Adelaida Muro, donde estuvimos dos años, tras lo que nos mudamos a las recién inauguradas viviendas militares de la Maestranza, donde viví hasta que me casé. Me trasladé primero a la avenida de Finisterre y luego a la calle Faro, aunque finalmente me fui a Riego de Agua, donde resido en la actualidad.



Mis primeras amigas en Adelaida Muro fueron Chichi Ucha y Manolita, quienes fueron las más íntimas y acabaron siendo maestras. Empecé a estudiar enfermería en la escuela de la Cruz Roja de Panaderas, donde fui una de sus primeras alumnas y trabajé dos años en Calzados Vogue. Hice las prácticas de enfermería en la recién abierta Maternidad Nuestra Señora de Belén, donde desarrollé toda mi vida profesional.



En realidad mi vocación siempre había sido la de maestra, pero mi madre me pidió que fuera enfermera y lo hice por ella, aunque no me arrepiento, ya que gracias a esta profesión conocí a muchísima gente y pasé momentos muy felices con todas las personas que pasaron por la clínica, que se portaron muy bien conmigo, por lo que hoy en día aún echo de menos ese mundo.



Cuando era niña y salía con mis amigas, íbamos a pasear por los alrededores de la playas del Orzán, Matadero y San Amaro y por la Torre de Hércules. Los domingos y días festivos nos juntábamos con otras amigas de la calle para bajar a las calles Real y Olmos, que estaban abarrotadas de gente. También me acuerdo de la famosa Tómbola de la Caridad, en la que se conseguían buenos regalos, de los que los mejores eran las bicicletas.



Los cines que más nos gustaban eran los Rosalía, Coruña, Savoy, Colón y Kiosko Alfonso, cuya parte de abajo se convertía en sala de espectáculos en verano y allí cantaban los participantes en el programa de radio Desfile de Estrellas y actuaban las mejores orquestas de la ciudad.



Cuando quedábamos con amigas de otros barrios, nuestros puntos de encuentro eran el vestíbulo del cine Avenida, el comercio Moya en la calle Real o los soportales del teatro Rosalía de Castro, ya que allí podíamos cobijarnos cuando llovía. Empezamos a ir a bailar a La Granja, sobre todo cuando organizaban los bailes los alumnos de Náutica y Magisterio para recaudar fondos para sus viajes de fin de curso. En verano íbamos a las playas del Matadero, Orzán y San Amaro y los domingos algunas veces a Santa Cristina, As Xubias y Bastiagueiro, para lo que cogíamos la lancha que nos dejaba en el embarcadero de Casa Sara.



Conocí al que sería mi marido en un guateque en La Granja cuando él estudiaba Magisterio y Graduado Social. Tras casarnos, tuvimos dos hijos, llamados Gugui y Carmen, quienes nos dieron dos nietas, Marta y Laura.



Cuando me jubilé, empecé a estudiar en la Universidad Sénior en la antigua Escuela de Empresariales de Riazor, donde hice cursos de materias como Náutica, Filosofía, Medicina de la Tercera Edad, Historia del Arte, Inglés e Informática. Como me gusta aprovechar el tiempo, entré en la Asociación de Alumnos y Exalumnos de la Universidad Sénior para participar en visitas guiadas por la ciudad y también formé parte del Coro Sénior, con el que actué en Gijón y Oviedo con otros coros del norte de España, mientras que este mes iré a Bilbao y San Sebastián.



También pertenezco al grupo de guiñol de la Caja de Ahorros, con el que hago actuaciones en residencias de la tercera edad y en colegios. Además, todavía me quedan fuerzas para viajar, que es uno de mis vicios, y para hacer un curso de radio y otro de cocina.