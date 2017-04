"A xente xa toma o traballo doutro xeito, non ten que ter un cartel co seu nome na porta para que a coñezan"

Os ´coworkers´ de Eléctrica, no exterior do espazo, co seu can ´Siro´.

Silvia Candia e Leticia García son arquitectas e teñen o máster de Educación Secundaria e Eléctrica fixéronno desde cero. O edificio, na rúa Boquete de San Andrés, foi construído no ano 2001 e o baixo era diáfano, analizaron o espazo e, onde non había nada, empezaron a facer realidade o seu proxecto.

"Fixemos de todo, pintamos, compramos a madeira por tonelaxe e construímos as mesas que deseñaramos, a verdade é que os nosos amigos e familiares axudáronnos moito", explica Leticia García, que lembra que a idea naceu da necesidade de combinar os traballos que lles saían como arquitectas cos que tiñan de formadoras.

"Ocorréusenos montar Eléctrica, un contedor cultural cun espazo de coworking con xente relacionada coa arquitectura, a cultura e o deseño e coa posibilidade de combinar formacións, tanto entre nós como con xente externa a Eléctrica", explica. Cumpriron xa un ano de vida na rúa e, entre as particularidades do espazo, está o can Siro, ao que chaman "o recepcionista" e tamén o espazo en altura que hai neste baixo, diáfano e deseñado para pasar un tempo de descanso, sen cadeiras nin mesas, só uns pufs para poder baixar coas ideas máis claras.

O seu obxectivo era achegar un espazo de traballo no que houbese relación entre os usuarios pero tamén sensación de privacidade, de modo que os estudos, que teñen capacidade para dúas persoas, non teñen portas e están conectados co resto do espazo. Nas mesas de Eléctrica traballan deseñadores gráficos, industriais, unha ilustradora, unha community manager, un arquitecto, un informático e unha profesional que fai proxectos europeos. "Gústanos que a xente forme parte de Eléctrica, que non o utilice só para vir traballar, reunímonos todas as semanas, agora imos facer un fanzine e compartimos workshops, a idea era que, entre todos, crearamos unha entidade", explica Leticia García, que é xestora do espazo xunto con Silvia Candia. Iso quere dicir que son elas as que se preocupan de que haxa café, de pagar os recibos da wifi, da limpeza e mantemento para que os usuarios dediquen o seu tempo a traballar.

A súa idea de colaboración entre membros vai avanzando, segundo explica García, xa que se están tecendo lazos entre eles, así que, para certos traballos que lles chegan a elas como arquitectas freelance poden ofrecer un servizo completo „se o cliente e os coworkers queren„ cun deseño de marca, con xestión de redes sociais e con calquera outra solución que precisen para os seus negocios.

"Agora xa non somos un coworking ao uso, somos unha entidade", comenta. "A xente xa se toma o traballo doutro xeito e aposta por este tipo de solucións, onde non tes que estar ti só na casa ou ter un cartel na porta co teu nome e, aínda así, eres máis recoñecible", explica. "Imos comezar agora un proxecto novo, La Cantera, que é unha escola de publicidade, para formar á xente en copyright e en dirección de arte, é coma un máster con formadores internacionais que traballan en grandes empresas, e tamén imos facer outro de visual merchandising, porque non hai oferta disto na cidade.