Betanzos es el único ayuntamiento del área que sigue sin presupuesto para 2017

Todos los concellos del Consorcio As Mariñas, salvo Betanzos, han dado luz verde al presupuesto de 2017. El Ayuntamiento brigantino todavía no ha convocado el pleno para debatir las cuentas y recientemente justificaba la tardanza apelando a la ausencia de presupuestos del Estado.



"No se pueden hacer unos presupuestos medianamente reales o fiables sin tener que modificarlos a los dos días si la Administración local desconoce los ingresos que va a tener del Estado, si va a poder o no contratar personal, qué inversiones puede recibir...", sostenía el PSOE a principios de abril en respuesta a las críticas del PP por la demora en elevar a pleno el proyecto contable.



Los socialistas gobiernan en minoría y nada ha trascendido de momento sobre las negociaciones mantenidas con los grupos de la oposición para desbloquear las cuentas que fijen las prioridades del ejercicio. El concello betanceiro se sitúa un año más a la cola en los tiempos de aprobación del presupuesto, que deberían estar en vigor el 1 de enero. En 2016, las cuentas quedaron aprobadas definitivamente en junio.



En el presente ejercicio, los ayuntamientos de Cambre, Abegondo y Bergondo han sido los más madrugadores. Los tres municipios aprobaron el documento contable en diciembre de 2016. El Concello de Culleredo, dio luz verde inicial al proyecto económico el pasado mes de enero; Arteixo y Oleiros, en febrero; Carral y Sada a finales de marzo. Los presupuestos de estos dos últimos municipios están pendientes todavía de aprobación definitiva.