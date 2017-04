Más de cuatro millones de euros en los presupuestos

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado reserva 400.000 euros para el desarrollo y mejora de ayudas a la navegación en el aeropuerto de Alvedro, una partida económica que se incrementará, según la previsión del Gobierno en 2018, ya que, para entonces, contará con un millón de euros y con 200.000, en 2019. Las actuaciones medioambientales se llevan 3,24 millones de euros en este ejercicio y las mejoras en la terminal contarán con una inyección económica de 560.000 euros.



El aeropuerto de Alvedro se encuentra todavía a la espera de que el gestor Enaire realice los vuelos de prueba del sistema para automatizar la maniobra de aterrizaje en la cabecera 03, la más alejada de la ría, que no cuenta con instrumentos que faciliten la operación en días en los que las condiciones meteorológicas no son propicias para tomar tierra en esa cabecera. Este sistema fue elegido por Enaire para tratar de frenar los desvíos que se producen en Alvedro. Actualmente, los pilotos solo cuentan con referencias visuales y con la información que reciben en la nave para poder aterrizar en esta cabecera. El borrador de los presupuestos -que se encuentra en fase de alegaciones- no especifica si esos 400.000 euros se invertirán en la puesta en marcha de este sistema.