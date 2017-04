Los enlaces de Alvedro con El Prat y Madrid recuperan los registros del inicio de la década

Alvedro está en fase ascendente. Un 15,3% de pasajeros en marzo respecto al mismo mes del año anterior y un 10,9% en el primer trimestre respecto al inicio de 2016. Buena parte de la subida se debe a la tercera frecuencia con Barcelona y a la buena ocupación de los aviones a Madrid, que hace que estas conexiones regresen a los números del inicio de la década. Los registros de vuelos comerciales llevan al aeropuerto a tener su mejor arranque del año desde 2008, ejercicio desde el que no se superaba el cuarto de millón entre enero y marzo.



Según las estadísticas recogidas en la web de AENA, los pasajeros que tomaron rumbo a Madrid o aterrizaron en Alvedro procedentes de Barajas crecieron un 14,2% respecto a marzo del año anterior y un 13,6% respecto al mismo mes de 2015. Fueron 52.876. En cuanto a las cifras trimestrales, la tendencia es la misma. El primer trimestre de 2017 supera en un 6,8% el de 2016. En total, hay 140.469 viajeros al aeropuerto Adolfo Suárez acumulados de enero a marzo. Hay que remontarse a 2010 para ver superada la cifra de 140.000, que cayó a 136.601 en 2011, y se despeñó a 109.121 en 2012 y 75.643 en 2013 por la desaparición de Spanair. Un convenio con Globalia por más de un millón de euros permitió recuperar una segunda compañía con operaciones con Madrid y frenar la sangría.



El convenio desapareció tras el cambio de Gobierno en María Pita pero Air Europa mantuvo sus operaciones junto a Iberia. Sumaron un total de 129.652 viajeros en el primer trimestre de 2015 y 131.484 pasajeros en 2016. El nivel de ocupación de las aeronaves se incrementa. Air Europa, por ejemplo, registró el pasado marzo un 79,78%, casi cuatro puntos por encima que el mismo mes del año pasado, según los números reflejados por la web de referencia para el aeropuerto de Alvedro www.vuelamasalto.com. Desde enero, hay un convenio en vigor de 110.000 euros con Iberia, que costean entre la Cámara de Comercio y el Concello que evitó los planes de la compañía de suspender los dos últimos vuelos de los lunes.



La tercera frecuencia a Barcelona, que comenzó a inicios de este año tras la renegociación del convenio de patrocinio con Vueling y suprimirse la ruta a Bilbao "por baja ocupación", también está contribuyendo a mejorar los números de la terminal cullerdense. Las arcas municipales abonarán 1,3 millones de euros, 100.000 euros menos que en 2016. Fueron, en total, 22.314 pasajeros este marzo, un 37,1% más que en el mismo mes de 2016 y un 43,3% más respecto a 2015.



El acumulado de enero a marzo suma 58.642 viajeros, un 42,5% más que en primer trimestre del pasado año. Desde el inicio de la década, este arranque solo fue mejor en 2011, con 59.856 pasajeros con origen o destino en El Prat. El peor año en esta etapa, 2013, con solo 37.342. El hándicap de la conexión con El Prat sigue siendo el precio. No es prohibitivo como antaño pero no tiene el nivel de rebaja de las otras dos terminales gallegas, donde dos compañías compiten por la conexión con la Ciudad Condal.