Gallego Jorreto considera viable el centro de salud de Santa Lucía en varias plantas

El arquitecto José Manuel Gallego Jorreto será probablemente el encargado de rehabilitar el mercado de Santa Lucía, edificio que él mismo diseñó en 1980, ya que es el único aspirante que cuenta con la puntuación técnica requerida y solo debe esperar a que el Concello confirme que su propuesta económica es adecuada. Gallego declaró ayer a este periódico que desconocía el estado de la licitación del proyecto, que se inició las pasadas navidades, y expresó su satisfacción por la posibilidad de acometer esta actuación de reforma de una obra que realizó hace ya 37 años.



El Gobierno local mantiene su intención de instalar el centro de salud del barrio en el edificio anexo al mercado, iniciativa que la Consellería de Sanidade rechaza por considerarla inviable, aunque Gallego la ve "factible". "Creo que es mejor que esté en pocas plantas o en una, pero centros de salud en dos o tres plantas hay muchos en toda España", comentó el arquitecto.



Para este profesional, la solución más adecuada para un centro de salud es la disposición de las dependencias en horizontal, en una sola planta, mientras que en el edificio anexo al mercado sería en vertical, ya que debería distribuirse en varios pisos. Gallego estima que no habría problemas para instalar el recinto sanitario en ese inmueble, ya que dispone de ascensor y está organizado en forma de oficinas, pero advierte que la decisión sobre este aspecto es "estrictamente política".



"Técnicamente es mejor que en un centro de salud cuantas menos plantas haya porque está todo más cercano y no hay que desplazarse en vertical, pero se puede resolver", explica José Manuel Gallego sobre la polémica entre el Concello y la Xunta sobre esta iniciativa. Ante la negativa del Gobierno autonómico a aceptar la disposición del centro de salud en varios pisos, el Ejecutivo municipal planteó su construcción en una parcela del paseo de los Puentes, aunque también descartó esa opción porque a su juicio implicaría reordenar los cupos de pacientes al ser trasladado a una zona diferente de la ciudad.



La actuación supondrá además una rehabilitación a fondo del mercado de Santa Lucía, actuación que para Gallego el edificio "pide como el comer", ya que se encuentra muy deteriorado a causa de la falta de mantenimiento por parte de la empresa que explotó esta instalación municipal en régimen de concesión. Las malas condiciones del edificio llevaron al progresivo abandono del mercado por parte de los placeros, de los que en la actualidad solo permanecen una decena, a la espera de que sea rehabilitado.



"Me parece perfecto que se vaya a mejorar", manifiesta Gallego Jorreto sobre el proyecto de reforma del Concello para el mercado de Santa Lucía, con el que se muestra de acuerdo en que el edificio "sea mucho más abierto a la ciudad y que sea un centro de dinamización social", ya que considera que con esas iniciativas "puede mejorar mucho".