Sande confía en el archivo del caso de los carteles de Carnaval

El concejal de Culturas, José Manuel Sande, declaró esta mañana durante unos veinte minutos ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 ante la que reiteró que el cartel de Carnaval con la figura de un hombre disfrazado de Papa "no tenía ánimo de ofender" y confía en que el caso "como tantos otros" acabará siendo "archivado".

El edil aseguró que seguirá "peleando por la libertad de expresión y por la libertad artística" y agradeció a las aproximadamente doscientas personas que le mostraron su apoyo a la entrada en el edificio de Nuevos Juzgados.

"Determinamos nuestra cuota de responsabilidad, yo soy el responsable de la contratación, y la persona que dio el visto bueno a los carteles, por lo que no hay mayor implicación de otras personas", aclaró el concejal. Sande aseguró también que el artista, Alberto Guitián, no había recibido ningún tipo de "directriz" para la elaboración de los carteles. Sobre la denuncia comentó que puede haber personas "que se ofendan por todo" pero que, en ningún momento, existió la voluntad de ofender y que, en los dos años de gobierno de la Marea Atlántica, no se han hecho "declaraciones anticlericales".