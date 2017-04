Fenosa corta seis días la electricidad en el recinto polideportivo del Agra

Los usuarios del complejo polideportivo del Agra do Orzán, uno de los tres de la Xunta en la ciudad, no pudieron hacer uso de las instalaciones desde el pasado miércoles hasta ayer porque Fenosa cortó la electricidad del recinto. El suministro estará activo a partir de hoy, aunque la piscina no podrá estar en óptimas condiciones de uso, informan los gestores del centro.



El motivo por el que el complejo se quedó sin electricidad fue, según explica Gaia -la responsable de su gestión-, la defectuosa tramitación de papeleo entre la empresa comercializadora de electricidad con la que ha terminado su vinculación este año y la nueva firma con la que la contrató hace un mes y medio. Los errores en ese proceso, insiste, provocaron que Gas Natural Fenosa, sin aviso previo, procediese a cortar el suministro eléctrico en el conjunto del complejo deportivo del Agra el miércoles pasado, sin que se pudieran utilizar las instalaciones en las mañanas del jueves, viernes y domingo ni el sábado y el lunes completos.



Los "problemas" en el cambio del contrato y la decisión tomada por Fenosa sin ponerse en contacto con la gestora, han molestado a Gaia, cuyos abogados estudian la presentación de una demanda por daños y reclamando una indemnización que podría ir dirigida a las dos compañías comercializadoras, a la propia Fenosa o a las tres partes. Gaia, responsable también de los complejos de A Sardiñeira y de Elviña, insiste en que no se responsabiliza del corte eléctrico ocurrido en las instalaciones estos días.



Aunque el recinto del Agra ya se pueda utilizar hoy, no estará en las mejores condiciones porque el vaso de la piscina se ha vaciado un poco y el agua ha perdido calor. Ante la falta de electricidad, hasta ayer se emplearon grupos electrógenos.