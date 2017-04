El Gobierno local promete dar cuenta cada quince días de las licencias que otorga

El alcalde, Xulio Ferreiro, explicó ayer los cambios de competencias en el Gobierno municipal responden a una "reordenación y mayor clarificación de las competencias y la carga de trabajo de los concejales y concejalas y del propio alcalde". La oposición criticó las modificaciones, principalmente, que sea ahora el edil de Rexeneración Urbana el que conceda directamente las licencias menores de 1,2 millones de euros, cuando ahora pasaban por la junta de gobierno, en la que tiene voz, pero no voto, el resto de grupos. El regidor asegura que se realizar para "agilizar" el trámite y que darán cuenta a la oposición cada quince días de todos los permisos firmados por el edil.



Ferreiro justificó que el área de Seguridad, que estaba en sus manos, pase a la edil de Igualdade, Rocío Fraga, por el trabajo de la edil en el Programa de identificación policial eficaz (PIPE) y el programa Tutor, "trabajo que tiene que ver con la inclusión de la diversidad, el goce de derechos y una visión comunitaria de la Policía en el área de seguridad". Justifica que el departamento de Contratación dependa a partir de ayer del edil de Emprego, Alberto Lema, para "vincular de manera más directa las políticas de empleo a la contratación pública, para que esta sirva también como elemento de generación de empleo". Dice que reforzará la colaboración entre ambas áreas, puesto que la concejal de Facenda seguirá al frente de la Mesa de Contratación.



Defiende que no se intenta "hurtar" a la oposición información sobre las licencias, al dejar en manos de Xiao Varela la concesión de los permisos de menos de 1,2 millones de euros, y promete que dará cuenta "a la ciudadanía y a la oposición de forma quincenal de las licencias que se tramitan", de forma pública y en junta de gobierno. Estima que se podrán agilizar unas dos semanas la concesiones.



El PP cree que todos estos cambios confirman "el fracaso de la gestión de Ferreiro, su desesperación por la parálisis, su ineficacia en seguridad y su falta de transparencia". Afirma que el Gobierno local intenta "ocultar" las licencias y que las pedirá en todas las juntas. Considera que el cambio en Seguridad se debe a sus críticas en el último pleno, que han hecho que "se proteja y traspase la competencia a la edil que apoya públicamente a los okupas ilegales y ejerce la censura previa en espectáculos públicos". Opina que traspasar Contratación a Empleo es una "barbaridad" porque el edil debe estar "volcado" en el paro.



En la misma línea, el PSOE declara que los cambios "demuestran que el alcalde no acierta con la tecla adecuada para que el gobierno funcione". El portavoz socialista, José Manuel García, manifestó su preocupación por la "concentración de funciones en ciertas concejalías", como Alberto Lema, que ya tenía Mercados, Empleo, Comercio y Turismo. "No sabemos cómo va a ser capaz de hacer esto con todas las responsabilidades que asume", dijo. El PSOE señala que han criticado el funcionamiento de Seguridad Ciudadana y se pregunta si la atención que le daba el alcalde "no era la adecuada". En todo caso, matizan, es "necesario dar tiempo para que demuestren si son capaces de hacerlo bien o o no a partir d ahora".



Para el BNG estos cambios no van en la "línea" adecuada. "Entendemos que los cambios que debería realizar el Gobierno local no son precisamente en cuanto a la delegación de competencias sino en cuanto a la perspectiva de gobierno, en la línea de abandonar el victimismo y ponerse a llevar a cabo políticas alternativas que transformen y den impulso a la ciudad", reprochan.