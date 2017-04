El IES Agra do Orzán despide a Cissé

La comunidad educativa del IES Agra do Orzán rindió ayer homenaje a Moussa Cissé, el joven de 17 años ahogado la semana pasada en la playa del Orzán. Sus compañeros y profesores, así como representantes del Deportivo Ciudad, el equipo en el que jugaba al fútbol, se reunieron en una de las pistas deportivas del centro y guardaron un minuto de silencio, que terminó con un unánime aplauso. El centro señaló que realizará más acciones para recordar al estudiante fallecido cuando intentaba recuperar del mar el balón con el que jugaba al fútbol con un grupo de amigos en la orilla del arenal. Sus compañeros se tiraron al agua para intentar rescatarlo en cuanto se percataron de que no salía, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Una hora y media después los servicios de emergencias localizaron el cadáver del joven senegalés.



Las donaciones de la afición del Deportivo durante el encuentro disputado el pasado sábado ante el Málaga en el estadio de Riazor permitieron que la familia del joven pueda repatriar su cuerpo a Senegal. Los seguidores del Deportivo aportaron 4.774,63 euros para la repatriación de Cissé, cantidad que, unida a las donaciones que recibió la familia por otras vías, cubre los gastos para trasladar el cadáver hacia el país africano, según informó el club.