El servicio municipal de canguros crece en 1.005 horas y suma Palavea y dos empleados

Las familias coruñesas que para poder conciliar sus obligaciones laborales con el cuidado de sus hijos dejan a los menores en un espacio municipal de atención a la infancia (EAI) o una ludoteca de lunes a viernes dispondrán de 1.005 horas más de funcionamiento al año, según recoge el nuevo contrato de canguros municipales que el Gobierno local está a punto de licitar. De las 6.881 horas de atención actuales el servicio pasará a 7.886.



Este incremento se explica por la incorporación de un nuevo espacio, el sexto, en el centro cívico de Palavea, además de por el aumento de horarios de atención en el EAI del barrio de O Castrillón (media hora en periodo lectivo, hasta las 20.30) y en la ludoteca de Novo Mesoiro (una hora en periodo lectivo, al adelantar la apertura a las 16.30).



Esta ludoteca prestaba servicio en un único periodo no lectivo, las vacaciones de verano, y a partir de ahora estará abierta en los demás periodos sin actividad docente (Navidad, Carnaval y Semana Santa) que cubren los demás espacios municipales, en los que además funcionará una hora más, de 8.00 a 15.00. Será el único centro abierto los sábados no festivos en periodos lectivos, de diez y media a una y media del mediodía.



Habrá otras novedades en el contrato, en el que crece el coste de la licitación un 62,5%, al pasar de 140.467 euros para el periodo de diciembre de 2014 a noviembre de 2015 a 228.274 euros. El personal de animadores y monitores que trabajan en los EAI y las ludotecas hará sitio a dos trabajadores más, hasta completar una plantilla de 140 personas.



El contrato prevé un mínimo de 150 horas para que los padres y madres puedan conciliar sus vidas laboral y familiar y acudir a actos públicos promovidos por el Ayuntamiento en instalaciones municipales. También establecerá una dotación mínima de 1.000 euros por centro para la renovación de diferentes juegos y materiales educativos, propondrá un vestuario identificativo para los trabajadores e incluirá pólizas de responsabilidad civil y accidentes.



Otra inclusión técnica que el Gobierno local propondrá a las licitadoras será la de un proyecto educativo para los centros en el que queden reflejados los valores de igualdad de género y el respeto a la diversidad, además de valores como la tolerancia, la solidaridad y la cooperación.



El anterior contrato recogía dos lotes para los dos años de su duración (de septiembre de 2014 a junio de 2016, uno para la actividad de los espacios de atención a la infancia y las ludotecas y otro para la atención a domicilio, servicio para el que el Concello prevé reservar las necesidades de conciliación de los padres y madres que no puedan cubrir los horarios de canguros municipales.



Las dos ludotecas son las de Monte Alto y Novo Mesoiro y los EAI están en Labañou, O Castrillón, Sagrada Familia y Palavea.