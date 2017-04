Los sindicatos exigen protección policial para servicios sociales

El presidente del órgano que representa a los funcionarios del Concello, Roberto Tizón, demanda que se destine a agentes de la Policía Local a centros cívicos y puntos de atención al ciudadano para ejercer labores de vigilancia. El presidente de la junta de personal del Ayuntamiento alerta de la "vulnerabilidad" del personal de servicios sociales que presta atención a los vecinos de A Coruña. En ocasiones, los casos terminan en los tribunales, aunque la mayor parte de las veces no llegan a juicio.



Una de las últimas sentencias relacionada con agresiones a funcionarios que prestan este tipo de servicios condena a dos vecinos de la ciudad por insultar, en febrero de 2013, a dos empleadas de servicios sociales del Centro Ágora que no los atendieron porque llegaron tarde a la cita. "Putas gallegas, ladronas, sois unas payasas", les gritó uno de los procesados, al tiempo que golpeaba el mostrador. Finalmente, fue necesaria la presencia de dos patrullas de la Policía Local para que cesasen en su actitud y abandonasen el edificio para evitar que interfirieran "en la normal actividad del centro". Los condenados también se enfrentaron a los agentes del 092. Ambos fueron sentenciados a seis meses de prisión, que no cumplirán con la condición de que no delincan durante los dos próximos años.



"Es una situación muy parecida a la que sufren los médicos. El tipo de personal que atienden tiene conflictos personales, de convivencia, necesidades... y no hay ninguna barrera física entre ellos y los trabajadores", indica Tizón, al tiempo que destaca que "a veces demandan soluciones que los funcionarios no le pueden dar". Además, alerta de que la escasez de personal aumenta la conflictividad. "Los funcionarios no pueden realizar los trámites con la agilidad que demandan los usuarios por la falta de personal", asevera el portavoz de los trabajadores del Concello.



Tizón, no obstante, advierte de que tomar medidas de seguridad "no es tan fácil" porque "las situaciones que se tratan son privadas y no pueden ser de dominio público". Así, propone que en las puertas de acceso a instalaciones como los centros cívicos o puntos de atención al ciudadano haya agentes del 092. "Serviría para disuadir. No puede estar un policía por cada trabajador social", subraya. El representante de los funcionarios resalta que las bajas por estrés no son "infrecuentes" en el colectivo, al que considera "especialmente vulnerable".



"Cada vez hay más demanda de servicios sociales y menos personal, lo que lleva a que los trabajadores no cubran las expectativas o no satisfagan a algunos usuarios. Eso es un caldo de cultivo para que se produzcan situaciones, cuanto menos, tensas", argumenta el presidente de la junta de personal del Ayuntamiento, quien admite que no hay "recetas mágicas para solucionar el problema".