En lista de espera seis de cada diez solicitudes para una plaza de escuela infantil pública

Las solicitudes para optar a una plaza en una escuela infantil pública de la ciudad el próximo curso han crecido un 10% este año con respecto al anterior, mientras que el aumento de las peticiones para acceder a ellas que se han quedado en lista de espera ha sido del 20%. Entre los centros municipales y los dependientes de la Xunta suman 2.387 solicitudes, de las que 1.456, el 61%, quedan en lista de espera. De esta cantidad hay que restar las peticiones de las familias que demandaron más de una escuela y cuyos hijos ya han sido admitidos en una: 230 lo hicieron para dos guarderías del Concello, como se les permite; para los centros autonómicos se puede cubrir más de una solicitud, aunque Política Social no concreta cuántas ni señala el número de familias que han repetido este año.



Las plazas ofertadas, 402 para las nueve escuelas del Ayuntamiento y 529 para las siete del Gobierno gallego, cubren el 39% de las peticiones totales, 22 menos en conjunto que las que estaban a disposición el año pasado para el curso presente. Las solicitudes en lista de espera son 555 y 901, respectivamente.



Las listas provisionales de niños y niñas de hasta tres años admitidos en centros de la Xunta se conocen desde esta semana. La lista definitiva se conocerá el 31 de mayo. El Concello hará públicas hoy las de sus escuelas infantiles y abrirá un plazo de alegaciones hasta que el 1 de junio publique las listas de admitidos y de espera definitivas y abra el plazo para las matriculaciones.





Tres de las nueve escuelas municipales tienen por ahora plazas libres en la primera etapa, hasta un año de edad: A Caracola (tres), Agra do Orzán (seis) y Os Cativos (siete). Os Rosales, Arela -en la 2ª fase de Elviña- y Carricanta -en O Castrillón-, tres de los que tienen mayor capacidad, son los que más plazas han ofertado y también los que más solicitudes han tramitado, junto a la escuela Carmen Cervigón, unas 150 peticiones.Como en los dos últimos cursos, la adjudicación provisional de plazas se ha realizado atendiendo a factores como la renta y la situación social y laboral de las familias solicitantes. El plazo de matriculación en las escuelas municipales será del 1 al 14 de junio y el curso empezará el 5 de septiembre.El Gobierno local anunció en abril que las matrículas tendrán una rebaja de entre el 9% y el 90% por el incremento presupuestario del 13% este año, de manera que podrán asumir pagos mensuales que oscilarán entre 5 y 105 euros, cuando ahora eran de 49 a 116 euros. Las familias más beneficiadas no pagarán nada: serán aquellas cuyos ingresos al año de todos sus miembros no superen los 7.455,14 euros, valor del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) anual de 14 pagas empleado en España como referencia para conceder ayudas.La Xunta tiene siete centros en la ciudad. La brecha entre las solicitudes concedidas y las que están en lista de espera para una plaza en alguna de sus escuelas infantiles se ha agrandado en un año. Para el curso actual las admitidas representaban el 45,3% del total de peticiones frente al 54,7% que debían esperar a que hubiera renuncias. Para el curso 2017-2018, las concesiones (529) equivalen al 37% y las exclusiones provisionales (901), al 63%.