Los Museos Científicos desconvocan los paros parciales del fin de semana

El personal de los Museos Científicos de A Coruña ha decidido descovocar los paros parciales anunciados para este fin de semana en la Casa de las Ciencias, la Domus y la Casa de los Peces en respuesta al segundo ERE temporal que en menos de dos meses ha propuesto la concesionaria del servicio. De momento se mantiene la huelga convocada para el Día das Letras Galegas y el Día Internacional de los Museos, el 17 y el 18 de mayo, en los que están previstas manifestaciones y concentraciones de las plantillas.

Los recintos estarán abiertos tanto el sábado como el domingo sin interrupción de la actividad, aunque en los horarios fijados para los paros (de 11.30 a 13.30 por las mañanas y de 16.30 a 20.30 por las tardes) se entregará información a los usuarios sobre el motivo de la huelga, según explican fuentes del sindicato CIG.

Las mismas fuentes señalan que los contactos entre la representación de los trabajadores con el Concello han avanzado en los últimos días. La plantilla no es optimista sobre el proceso negociado que el Gobierno local tiene abierto, que acababa este lunes e interrumpió unos días antes para aclarar dudas a las firmas interesadas, ya que de momento no ninguna empresa se ha presentado al concurso. Los sindicatos acusan a la Concejalía de Culturas de no ofrecer soluciones.