Los policías locales rechazan multar en As Xubias solo para favorecer al 'parking'

La amenaza expresada por la empresa Copasa al Concello de que estaría dispuesta a abandonar la concesión del aparcamiento público del Oncológico si no se multa a los conductores que estacionan de forma incorrecta en el entorno, recibe una réplica contundente por parte de la Asociación Profesional de la Policía Local de A Coruña, que asegura que este cuerpo "no debe basar su actuación en condicionantes económicos de ese tipo".



Para este colectivo, en la zona de As Xubias hay infracciones de estacionamiento "como en general ocurre en todos los puntos de la ciudad", aunque Copasa entiende que esta práctica en los alrededores de su parking le perjudica, como refleja el informe de gestión del año pasado de la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa), que señala que hubo "tensiones" por este motivo con la concesionaria para que abonase el canon anual.



Según la asociación profesional de los policías locales, la prioridad en la persecución de las infracciones de tráfico se establece de acuerdo con la obstaculización de la circulación y la gravedad de las infracciones. En el caso de los hospitales, la entidad detalla el objetivo prioritario es "mantener las vías despejadas para garantizar los accesos a los servicios de urgencia", aunque añade que "ocasionalmente" también se denuncian otras infracciones.



Para la asociación, los centros públicos de atención a la ciudadanía, y en especial los hospitales, "debieran tener obligatoriamente suficiente estacionamiento gratuito rotatorio", ya que en su opinión, el transporte público no cubre las necesidades de muchas personas, sobre todo las de edad avanzada y las que tienen problemas de movilidad, así como las que residen fuera del municipio. Esta situación lleva al colectivo de policías locales a reclamar más "atención, sensibilidad o realismo" en el precio de los aparcamientos públicos, en especial en el entorno de los hospitales.