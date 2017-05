PP y PSOE echan el freno al plan municipal para desarrollar políticas públicas de vivienda

En sus doce años de vida, la Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa) no ha hecho ni una sola actuación relacionada con lo que se le presupone por su nombre: vivienda. El Gobierno municipal llevó ayer al Consejo de Administración de la sociedad pública un "documento marco" para iniciar actuaciones como el fomento de alquiler de pisos vacíos cedidos por dueños y programas para familias con dificultades para acceder al mercado de arrendamiento. No salió adelante. PP y PSOE negaron su apoyo. Los populares condicionan su sí a que A Coruña se integre en el Plan de Viviendas Baleiras de la Xunta y creen que el plan municipal solo es "complementario". El PSOE alega que no se llevó a votación un plan estratégico sino unas líneas de actuación sin "ningún número". El BNG sí votó con Marea porque, recuerdan, llevan años pidiendo que haya un plan de vivienda en la ciudad y que Emvsa realice realmente la labor para la que fue fundada.



A lo único que dieron su visto bueno el PP y el PSOE del plan presentado por el Gobierno local y la dirección de Emvsa fue a uno de los puntos del documento: realizar un estudio del parque inmobiliario de la ciudad que sirva "para la programación de las políticas municipales de vivienda". El Gobierno local señala que este análisis servirá para "priorizar zonas de inversión y actuaciones", para "identificar zonas urgentes de actuación urbana".



El Ejecutivo lamenta que la iniciativa para elaborar "un documento marco que recogiese las posibles líneas de actuación que permitirán reforzar el papel de esta entidad como un verdadero ente de prestación de servicios en materia de vivienda" fuese rechazada por PP y PSOE, frente a los favorables del Gobierno y BNG. El edil de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, manifestó que "no se puede comprender que se paralice, sobre todo cuando los grupos mostraron su voluntad, efectivamente, de convertir al ente en un verdadero organismo para favorecer el acceso a una vivienda digna".



Tanto el PP como el PSOE argumentan que el Gobierno local solo presentó unas "líneas estratégicas" y no un verdadero plan y que en ellas no explica "cómo van a llevar a cabo las propuestas". El PP indica que, una vez que esté elaborado el "diagnóstico" que sí secundaron ya lo valorarán. Dicen que el plan municipal de vivienda "no es urgente" y solo es "complementario" al de la Xunta, por lo que condicionan su apoyo a que el Concello se adhiera de inmediato al plan autonómico.



El PSOE argumenta que en el orden del día se proponía votar "un plan estratégico de actuación" pero que se llevó un documento "de 33 páginas" bajo el título "líneas de actuación" y por lo tanto la votación "no se correspondía con la verdad". El portavoz, José Manuel García, rechaza que haya "ninguna pinza" contra el plan y que no votaron "en contra de nada" porque "el plan no existe". "No tenía un número ni un presupuesto, parece que lo presentaron por presentar algo", comentó.



Según indica la concejal del BNG, Avia Veira, ella apoyó el documento porque "ya era hora de que se hiciera algo encaminado a que la empresa de vivienda" realizase su función y porque creen que la ciudad necesita políticas de este tipo. Considera que está bien que se elabore el plan de diagnóstico pero que este es "complementario".



En el documento que el Gobierno local sometió sin éxito a votación, se incluyen medidas para facilitar la cesión de pisos sin uso a familias con problemas para acceder a a una vivienda. Emvsa se ocuparía de aspectos como la búsqueda de ocupantes y viviendas, elaboración de contratos, tramitaciones de fianzas, gestión de impagos y asesoramiento jurídico. Los propietarios de los inmuebles se verían beneficiados con incentivos aplicables al coste de adecuación de las viviendas, bonificaciones en los gastos de comunidad o compensaciones de porcentajes en el pago del IBI. También figuraba un plan de captación de pisos de entidades financieras y otro de apoyo a inquilinos de entre 18 y 35 años y a personas de más de 65.



Además del Consejo de Emvsa, en el que se apoyaron las cuentas con la abstención del PP y del sí del resto, también se celebró ayer el de Emalcsa. En el orden de día estaba el traspaso de los dividendos de la empresa al Concello. Quedó en el aire y con ello las cuentas, pendientes de saber en cuánto se quedarán los 3,5 millones del traspaso si se tiene que recortar por una sentencia a favor del fondo social de los trabajadores, aún sub iudice. Al alargarse la sesión, no votó el código ético ni los programas sociales de la Fundación Emalcsa. Fuentes municipales consideran "curiosa" la "ralentización" del consejo por parte del PP y PSOE "introduciendo debates en todos los puntos del día" cuando en años anteriores "se despachaban en una hora".