Un juez invalida otro nombramiento sin concurso de un jefe de servicio municipal

Los jueces vuelven a decir al Concello que las jefaturas de servicio no pueden ser ocupadas por un sistema de libre designación. De nuevo, un magistrado coruñés de lo Contencioso anula el nombramiento de un fichaje para este rango, el jefe de Infraestructuras. El Concello tiene posibilidad de recurrir. Los denunciantes son el mismo grupo de funcionarios municipales de alto rango que lograron que, el pasado marzo, el Tribunal Superior anulase de un golpe el nombramiento directo de doce cargos del Gobierno del PP.



Desde el cambio de guardia en María Pita, la Asociación profesional de técnicos medios y superiores de la Administración xeral y especial del Concello de A Coruña (Asteco) ha recurrido tres nombramientos. El del jefe de Planeamiento, anulado en Primera Instancia y recurrido. El del jefe de Edificación, también anulado tan solo hace unos días. Y el del jefe de Infraestructuras, objeto de un fallo emitido ayer mismo por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña.



En la sentencia, el magistrado da la razón a los demandantes y considera que la libre designación debe ser un sistema "excepcional" para la provisión de jefaturas de servicio, "de ahí que venga necesario justificar por la administración dicha excepcionalidad, lo que no ha efectuado".



Los letrados del Ayuntamiento coruñés, al que se le impone un pago de costas de 400 euros, argumentaron sin éxito que las jefaturas de servicio tienen una vinculación directa con los órganos de alta dirección "y un carácter sustancialmente directivo y vinculado a tareas de gobierno administrativo". Se trata de un puesto, razonaron, "que participa en las políticas estratégicas municipales" y tiene "especial responsabilidad", de tal manera que "debería existir un margen de discrecionalidad para que se pueda seleccionar aquel candidato que se considere que reúne una mayor confianza profesional para el desempeño del puesto".



El juez replica en la sentencia que las jefaturas de servicio no ostentan carácter directivo y su labor es "de gestión", "razón por la que no se puede priorizar una relación de confianza ya que la gestión lo que debe ser es diligente y ajustada a la legalidad, todo ello de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad que rige en la función pública".