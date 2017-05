La Universidad captó en 2016 el doble de recursos externos para la investigación

c. p.

Equipos del Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería. c. p.

La captación de recursos externos por la Universidade da Coruña con destino a la investigación obtuvo en 2016 unos buenos resultados, ya que duplicó la cifra obtenida en el año anterior. Los 13 millones de euros conseguidos mediante convenios y contratos mejoran ampliamente los 5,2 millones alcanzados en 2015. A esta cantidad hay que añadir la que procede de los proyectos y ayudas que se obtienen en competencia con otras universidades, que pasaron de los 4 millones de 2015 a los 8,5 millones del año pasado. Según destaca el rectorado en la memoria de gestión que presentará el próximo lunes al claustro, este último incremento se deriva en su mayor parte de los proyectos estatales que fueron aprobados durante el año pasado.



Otro dato que destaca el rectorado es que los contratos suscritos por investigadores de la Universidad con empresas y administraciones públicas durante el año pasado fueron 243, lo que supone "la cifra más alta de los últimos años". La Fundación da Universidade da Coruña se encargó de gestionar 135 de estos contratos, cuyo importe sobrepasó los 4,5 millones de euros.



Carlos Gómez Rodríguez se convirtió en el investigador que captó una ayuda económica de mayor relevancia, al recibir una de las denominadas como Starting Grants, que están vinculadas al European Research Council. Los 1,5 millones recibidos le permitirán investigar cuestiones relacionadas con el lenguaje sintáctico que podrán ser empleados en redes sociales y en la traducción simultánea.



También menciona el rectorado como uno de los hitos de su actividad investigadora durante el año pasado la puesta en marcha del programa InTalent, financiado por el grupo Inditex y con el que ya captó a dos investigadores relevantes que desarrollarán su actividad en A Coruña durante los dos próximos años. Esta iniciativa no solo asienta en la Universidad a destacados científicos, sino que además hace posible la captación de fondos para la investigación en el ámbito internacional.



En el campo de la producción científica, tras haber conseguido en 2015 la cifra más alta de artículos publicados, situada por encima de los 800, los investigadores coruñeses volvieron a superar esa marca el año pasado al alcanzar los 827, de acuerdo con los datos de la ISI Web of Science.



El capítulo en el que se aprecia un descenso de actividad es el de las patentes científicas, ya que los investigadores de la Universidad solicitaron el año pasado 25 y tan solo les fueron concedidas 8, frente a las 10 obtenidas en 2015. El rectorado destaca la disminución apreciada en el área de programas informáticos, ya que solo se consiguieron 4 patentes cuando un año antes habían sido 9. Este campo científico refleja la misma tendencia desde 2013, según los responsables universitarios, que lo atribuyen a la progresiva decantación por los programas libres por parte de la mayoría de los investigadores de las tecnologías de la información y la comunicación.



La actividad de los centros investigadores de la Universidade también fue relevante, ya que el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (Citic) recibió el año pasado 430.000 euros en concepto de ayuda como centro singular, cantidad que dobla la obtenida los años precedentes en la categoría de agrupación estratégica, que era de 200.000 euros.



Otros ingresos del Citic son los conseguidos en las convocatorias competitivas de I+D+i, que aumentaron un 13% para sobrepasar los 200.000 euros. Aunque esta fuente de ingresos mantiene una tendencia al alza en los últimos años, se ve ampliamente superada por los contratos de I+D+i, que proporcionaron al centro el doble de recursos que el año anterior, ya que llegaron a 1,46 millones de euros.



El Centro de Innovación Tecnológica en Edificación e Ingeniería Civil (Citeec) obtuvo por su parte cerca de 1,7 millones de euros a través de las ayudas estatales para infraestructuras y equipamiento. Pese a que el número de proyectos abordados en el centro se redujo de 9 a 4 con relación al año anterior, los convenios con empresas pasaron de 19 a 35, lo que le permitió obtener 1,6 millones por este concepto.



El Centro de Investigaciones Tecnológicas mantuvo su número de proyectos en la línea de los últimos años, con 25, aunque sus grupos de trabajo vieron reducido su presupuesto y no alcanzaron el millón de euros.