Daddy Yankee, en ExpoCoruña el 6 de julio: "No soy nada machista"

Daddy Yankee, rey del reguetón, visita España para una gira que lo llevará a ExpoCoruña el 6 de julio, en un momento especialmente dulce para el género y para él como coautor del hit mundial Despacito. Son muchos los que hoy aún no le perdonan éxitos previos como Gasolina, que han quedado como ejemplo de una imagen vulgar y cosificada de la mujer. "No soy nada machista; al contrario, tengo un matrimonio sumamente saludable y, si lo fuera, no habría durado más de un año; la mujer y el hombre son equitativos", defiende en una entrevista con Efe.

"Todavía hay muchos estereotipos y gente que, al oír hablar de reguetón, sin saber de qué se habla, ya lo etiquetan. Quien lo ha estudiado sabe que no se detiene ahí, que hay todo tipo de temas, como la onda del baile del Caribe, que es lo que me caracteriza a mí, además de los temas sociales", cuenta.

"La pasión con la que se sigue al artista en España me remonta a lo que sucede con el fútbol. La energía se te pega como una motivación extra. Cuando vengo aquí, siento: 'Si es por ellos, nunca dejaría de cantar", dice.