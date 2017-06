Diez claves para disfrutar del San Juan

La noche del 23 de junio está marcada en rojo en los calendarios de los coruñeses. Un día especial en el que las playas y las hogueras son protagonistas. En esta ocasión, las mareas vivas obligan a cambiar el plan y el Orzán será desalojado a las tres de la madrugada. La fiesta podrá continuar en el paseo marítimo, cerrado desde las siete de la tarde, y en otras zonas de la ciudad en las que se ofrecen sardinas y churrasco para cargar las pilas en una fiesta que suele alargase hasta el amanecer. El espectáculo pirotécnico pondrá el toque de color a medianoche, justo después de la quema de la tradicional falla

Una noche mágica iluminada por las hogueras y con el toque musical en la explanada del Palacio de los Deportes de Riazor. Las playas, como cada San Juan, son protagonistas, pero esta vez el desalojo que se efectuará en el Orzán a las tres de la madrugada por las mareas vivas obligará a muchos a seguir la fiesta en el paseo marítimo. Para velar por la seguridad de los ciudadanos, más de 500 efectivos. No faltarán las sardinas, el churrasco y los fuegos artificiales. Estas son las claves para disfrutar de la fiesta más larga de A Coruña.

ELas playas. Riazor, Orzán, Matadero, As Lapas y Oza se llenarán de hogueras en la noche más corta del año. Un dispositivo especial de seguridad activado por el Concello velará por la seguridad. Con motivo de las mareas vivas, está previsto que se desalojen los arenales -el más afectado será el Orzán- a partir de las tres de la madrugada. El grupo de rescate acuático no solo estará presente en Riazor, Orzán y Matadero sino que también vigilará lo que ocurra en Amorosas y San Roque. A ninguna de ellas se podrá acceder con recipientes de vidrio y el baño se prohibirá a las diez de la noche y hasta las nueve de la mañana del día siguiente.

EEl transporte público. Ocho líneas nocturnas de bus facilitarán la movilidad en la noche de San Juan. El Ayuntamiento recomienda que, en la medida de lo posible, no se use el vehículo particular, por lo que establece un servicio especial de autobuses que conectarán los diferentes barrios con la plaza de Pontevedra. La línea 1 conectará el centro con Os Castros y Monelos mientras que la 1A llegará hasta Matogrande e Eirís. Hasta Os Rosales y San Pedro de Visma llegará la línea 3 y la 3A recorrerá Monte Alto. La línea 6 conectará la plaza de Pontevedra con San José y en la 7 el destino es O Ventorrillo. Para llegar a Os Mallos se establece la línea 11 y la 21 llegará hasta Novo Mesoiro. Este servicio funcionará de 00.30 a 02.30 horas. A continuación, comenzará el Bus Búho.

ELa madera. El Concello cuenta con más de 150 toneladas de madera que repartirá de manera gratuita a partir de las 19.00 horas. Lo hará a pie de playa, para evitar colapsos en el paseo marítimo. Con esta medida, se espera que la gente no cargue material por toda la ciudad ya que habrá suficiente madera para todos los que deseen hacer su hoguera en los arenales coruñeses. Además, está prohibido trasladar contenedores de residuos o carros comerciales y cambiar su localización.

ELas hogueras. Lejos de contenedores y vegetación, el fuego no puede alcanzar una altura excesiva. Para encender las hogueras, está prohibido usar combustibles líquidos y acelerantes. La unidad de quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña recomienda no acercarse mucho al fuego, llevar ropa ajustada y calzado cómodo, asegurarse de tener espacio suficiente a los lados de la hoguera y no poner cremas ni desinfectantes en las quemaduras sino echarle agua y cubrir con un pañuelo limpio. A continuación, acudir al punto sanitario más próximo. Si la situación no se puede manejar, se debe llamar inmediatamente al 112.

ELa seguridad. 540 efectivos velarán por la seguridad de los ciudadanos en la noche de San Juan. Un dispositivo que ha crecido con respecto al año pasado, en especial por la previsión de las mareas vivas. Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, servicios de vigilancia privada y de monitorización ambiental, Cruz Roja y urgencias médicas tratarán de evitar altercados y que la noche de desarrolle de la mejor manera posible. Agentes sin uniformar trabajarán con el objetivo de evitar los hurtos y robos de bolsos y teléfonos móviles. Además, por la mañana en Riazor se impartirá un curso de reanimación cardiopulmonar y a las 12.30 horas se llevará a cabo un simulacro de emergencia.

EEl desalojo. La pleamar está marcada a las 04.59 horas y ya que se prevé que habrá mareas vivas, el Concello se ve obligado a empezar el desalojo de la playa del Orzán a las tres de la madrugada. Se espera que dos horas más tarde, sobre las cinco, el mar alcance el muro. Podría ocurrir lo mismo en Riazor, que aunque no se evacue por completo sí verá reducido el arenal disponible. Para evitar sustos, unas cintas señalizarán la subida de la marea cada hora y así los usuarios sabrán en qué momento deben abandonar la playa. Continuar la fiesta en el paseo marítimo es una alternativa, ya que permanecerá cerrado desde las siete de la tarde y hasta las seis de la mañana.

ELa basura. Como cada año, tiene especial importancia la recogida de residuos pero esta vez más por las mareas vivas. Todo aquello que no se recoja, se lo tragará el mar. Los trabajos de limpieza se desarrollarán durante la noche pero el Ayuntamiento pide a los usuarios de las playas que depositen la basura en los contenedores.

ELos conciertos. La banda sonora de San Juan comenzará a las 20.30 horas a cargo del grupo Mar de Fondo, que tocará en la explanada del Palacio de los Deportes. Sobre las 21.45 horas será el turno de Yul y Tregua saldrá al escenario a las 23.00 horas. El espectáculo pirotécnico, con la quema de la tradicional falla, está programado para medianoche. En cuanto acabe, alrededor de las 00.15 horas, tocará Muchachito Bombo Infierno. Los horarios se adelantaron sobre los inicialmente previstos para que no se produzcan aglomeraciones a la hora de desalojar los arenales.

ELa comida. Las churrascadas y sardiñadas están permitidas sin autorización previa, siempre y cuando no se ocupen las calles o se entorpezca la circulación de vehículos y peatones. Una vez finalizadas las comidas, deberá recogerse el espacio utilizado y apagar completamente las cenizas.

ELas alternativas. No toda la fiesta estará en las playas. En Os Rosales, la Asociación de Vecinos organiza una sardiñada con la actuación del grupo coruñés The Versionettes. A partir de las 00.00 horas, será el turno de los dj. En la zona de Emilia Pardo Bazán y Juan Flórez también habrá verbena. Un total de once locales se unen para disfrutar una noche mágica en la que actuarán Los Limones, Smoke y Los Sexy Killers. Toda la hostelería se volcará en esta fiesta. En Rubine, por ejemplo, no faltarán los puestos de churrasco.