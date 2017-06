Animación, 3D y efectos especiales

Construir sobre la realidad tiene truco, y más de dos decenas de animadores vendrán a A Coruña a explicárnoslo. Mundos Digitales, el congreso de creación computacional que se producirá del 6 al 8 de julio, reunirá en conferencias, talleres y reuniones privadas a estudiantes y profesionales del sector de la animación, que desvelarán ante los asistentes los secretos de varios de los lanzamientos cinematográficos más potentes de este año. Desarrollado en el Palexco y con responsables de producciones como Vaiana, Guardianes de la Galaxia 2 y Juego de Tronos, el evento reunirá este año su edición con más contenidos y actividades, articulando una convención con dos nuevas secciones que, para su director Manuel Mejide, marcan ya un "punto de inflexión" en el certamen.

"Este año ampliamos mucho los contenidos. Incorporamos nuevos espacios, y continuamos la línea de otros años con charlas, masterclasses y talleres de las primeras espadas a nivel mundial en el ámbito de la animación y efectos especiales", comenta Mejide, mencionando nombres como los de Rajesh Sharma y Ying Liu. Se tratan del director de tecnología y de la ingeniera de software de Walt Disney Animation Studios, que el jueves 6 a las 11.00 h emprenderán la primera de las actividades del congreso con su conferencia La tecnología en Zootopia y Vaiana, sobre los retos a los que se enfrentaron para obtener personajes y escenarios verosímiles.

Según Mejide, la participación de la multinacional en el congreso se produjo bajo unas circunstancias peculiares. Fue la propia compañía la que se puso en contacto con los organizadores de Mundos Digitales, al que quisieron asistir después de que uno de sus trabajadores acudiera al festival del año pasado. "Transmitió lo que estábamos haciendo y nos propusieron dar la sesión plenaria", explica el director, que asegura que la iniciativa supone "un gran orgullo" para el congreso.

Junto a los trabajadores Disney, estarán en la convención figuras de potentes empresas del panorama VFX español. El CEO de El Ranchito, Félix Bergés, responsable de los efectos especiales de creaciones de renombre como Un monstruo viene a verme y Juego de tronos, acompañará el viernes 7 al especialista Ignacio Lacosta, de Entropy Studio, y Xavi Tribó, de Glassworks en el panel El éxito del sector de los efectos especiales y su gestión del cambio. Enrique Gato, el creador del corto de animación más premiado a nivel nacional que presta además este año su imagen para el cartel, Tadeo Jones, será otro de los invitados; uno más de tantos que, como Julio del Río ( Piratas del Caribe: la venganza de Salazar, Harry Potter y las reliquias de la muerte partes 1 y 2), Adrian Corsei ( Guardianes de la Galaxia 2, Vengadores: La era de Ultrón) y Paul Debevec ( El libro de la selva, Rogue One. Una historia de Star Wars), compartirán los secretos de las historias que más nos han enamorado.

"A Coruña siempre ha sido puntera en el mundo digital. Nosotros intentamos aportar nuestro granito de arena para que siga siendo así", afirma Mejide, que resalta al margen de los conferenciantes las posibilidades de la añadida Innovation hub. Esta sección pretende ser un espacio para que "aquellos proyectos nacionales que no pueden competir con las grandes producciones" tengan "un hueco para explicar" sus propuestas, de modo que puedan conseguir la financiación o la colaboración que muchas veces necesitan para crecer. School leads, la segunda de las incorporaciones de la convención, también versará sobre dar a conocer trabajos. Se tratará de los realizados por exalumnos de la zona, que hablarán de su experiencia profesional. "Hay coruñeses por todo el mundo y en producciones muy importantes. Queremos hacer ver a las nuevas generaciones que se puede hacer un sector desde aquí", declara el director.

Ambas novedades, que esperan una buena acogida, se ofrecerán en ocasiones de forma simultánea a otras ya existentes en anteriores ediciones, y que este año repiten en el programa. Out of the box, el espacio dirigido al traslado de las tecnologías del entretenimiento a otras áreas como la industria 4.0, competirá por la atención de los asistentes con otras como MD Games, la sección en torno a la que se agruparán las actividades relacionadas con los videojuegos y en la que resaltará la presentación, por parte de Flipy (100 Balas) y de Darío Ávalos (Animatoon Studio), del making of de la aventura de realidad virtual inmersiva Flipy's Tesla, inventemos el futuro; así como el primer vistazo en primicia del juego para Playstation 4 The Lost Explorer.

Todo ello, dice Mejide, sin olvidar el festival de animación y el foro de trabajo que también ofrece el certamen. "Son buenos mecanismos para darse a conocer. Nuestra feria de empleo es la segunda del sector a nivel europeo, y muchos salen con trabajo de aquí", afirma el organizador, que asegura que el área se encuentra en un instante decisivo. "El sector digital está en un momento clave. Es tiempo de decidir a dónde queremos ir", concluye.