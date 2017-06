"El Gobierno de Marea vende lo que no hace y hay gente que se lo compra"

- ¿Qué ha cambiado el PP en dos años tras las elecciones?

-Creo que la capacidad de hacer autocrítica. Pero no en el trabajo y en la manera de estar con los vecinos día a día, queremos ser su voz porque no son escuchados.

- Su presidenta, Beatriz Mato, analizó que habían perdido el pulso de la calle. ¿Lo comparte?

-Puede que en el último momento? esa autocrítica la hicimos, la de habernos dedicado a la gestión y a lo mejor... al margen las concejalas de barrio, que estaban siempre en la calle. No digo que no sea así pero creo que hemos recuperado el pulso a partir de estar en la oposición y que, desde luego, estamos con los vecinos que lo necesiten.

- Tras la cuestión de confianza se sentaron con el PSOE con la moción de censura en la mesa, ¿dispuestos a coaligarse?

-Ni se habló a nivel de partido porque el PSOE lo bloqueó. Ni en coalición ni en solitario. Planteábamos que había que rescatar la ciudad y que llevamos dos años de improvisación, de parálisis, con una ciudad abandonada, que antes éramos la ciudad líder en Galicia y ahora estamos en el furgón de cola, que se trata bien a los okupas y a los firmantes de la Marea pero a los vecinos no se les escucha...

- ¿Qué pactos de ciudad estarían dispuestos a abordar?

-Hay temas como el presupuesto. Hay que sentarse los cuatro grupos pero ellos quieren ir de uno en uno para ver a quién le doy y le quito. Están intentando arreglar con el PSOE y el BNG. Otra cosa es que llevamos dos años diciendo que bajen el IBI, que no necesitan mantener el 10% de subida, porque además es un gobierno que no ejecuta.

- Su partido se está preparando para las municipales, ¿es Marea un rival fácil de batir?

-A ver, Marea tiene mucha demagogia. Sí tienen una capacidad, que es vender. Gastan mucho dinero en publicidad y venden lo que no hacen y hay gente que lo compra.

- ¿La gente es engañable?

-A ver. Ahora están con el A pé de barrio, que es el Plan Rúa, y lo único que hay son carteles. Si la gente ve que luego lo cumplen, lo valorará. Si solo ven el cartel, cuando toque votar, la gente no es tonta. Que no es un rival fácil lo tengo claro, pero por la demagogia que tienen por el Dillo Ti y estas cosas. Están en permanente campaña y tenemos un alcalde dedicado a las fotos y a viajar, ahora en coche oficial.

- Si es así, ¿por qué en las encuestas se sostienen sus apoyos?

-Las encuestas tienen la credibilidad que tienen. Faltan dos años y aún no tienen desgaste. Es gente nueva, venden su tema de que están aprendiendo? pero después de dos años ya no cuela. La gente quiere resultados y, sobre todo, sentirse escuchada. Y está el tema del día a día, como la limpieza y los jardines. Hay cuestiones que son de trabajar y de estar encima de las empresas.

- ¿Cree que ese desgaste va a notarse a partir de ahora?

-No sé lo que va a hacer la Marea a partir de ahora, lo que pido por mi ciudad, como ciudadana, es que recapaciten. Pero creo que el alcalde va a estar cada vez menos aquí.

- Dijo Mato que se presentó porque se lo pedían en la calle, ¿a usted no se lo pedían?

-Lo que me piden es que por favor que no siga Ferreiro y que en 2019 tiene que ganar el PP.

- ¿Y que aspire a la Alcaldía?

-Claro que hay gente que te lo pide pero no tiene nada que ver. Beatriz Mato es una persona con ilusión, experiencia? y el partido decidirá cuando toque. Soy portavoz porque se ha marchado Carlos Negreira, estoy en el mismo sitio desde 2011, encantada de la vida. He dado un paso delante y y en su momento daré un paso atrás y no tengo problema. Siempre he vivido de mi trabajo como funcionaria y estoy aquí para ayudar a la gente.