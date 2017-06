"Penso pouquiño nas eleccións de 2019"

- Quedan dous anos para as eleccións, onde cre que está o nivel de desgaste do seu goberno tras dous anos de xestión?

-Pois non o sei, seguramente cada persona teña unha opinión diferente. Falo con moita xente ao longo do día e moitas veces un sorpréndese ao que as personas lle dan importancia. E cada persoa dalle importancia a cousas absolutamente diferentes. En xeral hai boa percepción, de que somos xente honesta e traballadora que intenta facer as cousas ben, que pode equivocarse ou acertar, pero que desde logo ten intención de facer as cousas ben. Creo que iso está presente na rúa.

- Pensa nas eleccións de 2019?

-Pouquiño (risas). A min quédanme dous anos de traballo duro no Concello e para alguén que esta gobernando as eleccións son a avaliación final. Efectivamente, entendo que quen non está gobernando pode estar pensando todo o día en clave de eleccións 2019. Nós o que pensamos é na clave do que está pasando agora mesmo e que hai que solucionar, na clave dos proxectos que están en marcha e na clave das luces longas, que é cara onde vai a cidade.

- Hai quen di no campo da comunicación política que non hai que nomear ao inimigo para non elevalo. Non están falando moito de Beatriz Mato antes de tempo?

-Non o sei, eu falo moito porque me preguntan moito, non saco o tema habitualmente.

- Para ese horizonte electoral, afectaranlle todas as tensións de En Marea?

-O proxecto político de proximidade que ocupou a centralidade na Coruña foi a Marea Atlántica. É un proxecto político practicamente único en moitos aspectos e un deles é a camaradería e a solidariedade que vive. Tentar transplantar algo creado na proximidade, no local, de xentes se uniron por un desexo común e unha ilusión, a unha escala xeográfica máis alta, pois dá problemas e probablemente non todo o mundo vexa as cousas iguais. As cousas aquí na Coruña, na Marea Atlántica, e no traballo entre esa Marea e o Goberno local é tan harmonioso que non estou preocupado polas tensións internas para esas municipais.

- Di que é un proxecto único, tamén un proxecto independente?

-É un proxecto que traballa en rede. Cando nos plantexamos esta aventura en 2014, tiñamos claro que implicaba traballar en rede, desde abaixo, desde os barrios, desde os concellos. Nós traballamos desde o primeiro día con Ourense, despois Compostela Aberta? e apareceron outros movementos e sempre fomos atopando camiños de cooperación con eles. Con Barcelona en comú, con Ahora Madrid, con Zaragoza en Común e con outras cidades. Esa construcción desde abaixo non implica estar illado nin moito menos, implica unha forma de relacionarse respetuosa coa autonomía do local pero que quere construir en global.