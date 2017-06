Las denuncias de la ORA podrán anularse a partir de este sábado

El Ayuntamiento de A Coruña anunció hoy que el próximo sábado será posible ya anular los avisos de denuncia de la ORA por impago de las tarifas de estacionamiento, ya que el 1 de julio entra en vigor la modificación de la ordenanza que lo hace posible. Los usuarios que deseen anular esos avisos deberán abonar un recargo de 1,5 euros si lo hacen antes de que pase una hora del tiempo máximo que hubieran adquirido, de 3 euros si es antes de dos horas de exceso y de 6 euros si no colocaron el tique o no es válido, aunque para ello no debe haber transcurrido una hora desde el aviso de la denuncia.



La empresa Setex-Aparki comenzará hoy a reprogramar los parquímetros por las noches, por lo que en algunas de estas máquinas podrá aparecer ya la opción de "anulación de aviso de denuncia", aunque no estará operativa hasta el sábado. El pleno de A Coruña aprobó el pasado 5 de junio la modificación de la ORA para poder anular las denuncias.