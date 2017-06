Un puente entre Galicia y Argentina

A los muchos lazos existentes entre Galicia y Argentina, la escuela de baile Tangente se propone desde hace tiempo añadir otro: el tango. A esta disciplina, considerada como una de las más complicadas dentro del mundo de la danza, le dedica el centro esta semana cuatro días de fiesta desde el jueves hasta el domingo, unas jornadas cuyas milongas a pie de calle, actuaciones de artistas invitados y talleres animarán a más de uno a salir a la pista. Las actividades, a las que se han incorporado novedades como un circuito gastronómico por varios locales del centro, supondrán la segunda edición del conocido como Festival Tangente, que continúa un año más persiguiendo a golpe de tacón la consolidación del tango en la ciudad.

"Hay muchas personas que practican otras modalidades, pero que no se atreven con el tango porque lo ven muy difícil y le tienen miedo. Nosotros queremos llegar a esa gente", cuenta la profesora de Tangente y directora del festival, Alicia Carballeira que asegura que, como el anterior, este será un encuentro abierto a todo el que quiera acercarse a bailar u observar. "No es un evento exclusivo. Cabe cualquiera, desde el experto hasta el que nunca ha practicado el tango", comenta.

La recepción de estos participantes será precisamente la primera de las iniciativas con las que se abrirá el festejo. Tendrá lugar a las 16.00 horas en el Bar Nemo, uno de los muchos espacios en los que se celebrará el certamen, y que acogerá también la actividad central de la celebración, las milongas. Aunque la primera de ellas, que se ofrecerá en el recinto a las 20.00 horas, será de pago por realizarse en un local interior, el viernes y el sábado estas sesiones de baile bajarán a la calle en forma de actividad gratuita, desarrollándose a las 12.00 horas en la Plaza del Humor y de Lugo respectivamente.

Como explica Carballeira, en ellas se bailarán "todo tipo de piezas". Se sucederán los tangos, las milongas y los vals, pero se cerrará siempre con la Cumparsita, la obra del músico Gerardo Matos cuyo siglo de vida homenajea este año el festival y que también escenificarán los artistas invitados, Gastón Godoy, Laura Atienza, Nacho Mora y Celia Rodríguez, en las actuaciones que darán el 30 de junio y el 1 de julio. El desfile de moda a cargo de la marca Madame Yvonne y las lecciones de tango de los bailarines convidados serán otras de las ofertas de esta edición, que presenta como novedad un circuito gastronómico gallego por distintos locales como A Cunquiña y Oído Cocina que terminará el domingo con un asado argentino en Perbes.

"Llevo 20 años en el tango y siempre se hace lo mismo: actuaciones y clases. A la gente le gusta pasarlo bien y comer, así que decidimos hacer esto para que vieran una variación", explica Carballeira, asegurando que espera que esta actividad, como el baile, sirva para tender puentes entre la cultura local y la argentina.

También es una ilusión de la bailarina que el festival crezca. Junto a su marido y codirector del certamen, Miguel Bordera, Carballeira afirma tener la esperanza de que el encuentro se convierta en un proyecto mayor, que dure "toda una semana" y cuente con un espacio en el centro para las actuaciones apoyado por el Ayuntamiento. El otro de sus sueños, dice la profesora, es un poco más grande, aunque no imposible: "Quiero dar a conocer A Coruña como un referente en el tango. Me va a llevar unos cuantos años, pero si en su momento ya lo fue, ¿por qué no podemos volver a conseguirlo?".