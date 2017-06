Shakira vuelve once años después

Shakira vuelve once años después

Once años después de su última y única visita a A Coruña, Shakira vuelve al Coliseum. Su gira mundial El Dorado desembarca en la ciudad el 23 de noviembre tras sus conciertos en Bilbao y Madrid. Dos días después cerrará su paso por España en Barcelona. En terreno coruñés, la cantante y compositora colombiana presentará su nuevo álbum y repasará sus temas de éxito. El montaje que se realizará en el multiusos permitirá la visibilidad de más de 180º, por lo que tendrá capacidad para 9.500 espectadores. Lo mismo ocurrió en su otro concierto, en 2006, cuando 10.500 personas disfrutaron del espectáculo.

La preventa de las entradas arranca hoy a las diez de la mañana a través de www.viber.com/es y mañana en la página web livenation.es, donde también se podrán adquirir de manera directa a partir del viernes así como en Ticketmaster y El Corte Inglés. Físicamente se podrán comprar también en el quiosco de la plaza de Ourense. El precio de las localidades oscila entre los 50 y 100 euros, más los gastos de gestión. Habrá, por lo tanto, varios tipos de entradas para presenciar el show de Shakira. El golden circle early entry incluye la entrada a pista antes que el resto del público, regalo exclusivo de la gira, acreditación conmemorativa y staff exclusivo. El hot ticket gold se diferencia del anterior en que ofrece asiento numerado de primera categoría mientras que el hot ticket silver asegura un asiento en la grada. Por último, la entrada vip party ofrece, además de todo lo anterior, una fiesta con snacks y barra libre de vino, cerveza y refrescos. Los menores de 16 años que no se quieran perder el paso de la colombiana por A Coruña tendrán que ir acompañados de un adulto.

La bicicleta, con Carlos Vives, fue la canción del pasado verano mientras que temas como Chantaje, con Maluma, o Me enamoré -su marido Gerard Piqué es el protagonista del videoclip- suenan ahora en cualquier rincón del mundo. En noviembre, será en A Coruña, donde presentó hace ya once años su gira Fijación oral. En aquella ocasión -16 de junio de 2006-, estuvo acompañada por un equipo de más de 500 personas que intervinieron en el montaje. Colgó el cartel de entradas agotadas, con precios de 500 euros en la reventa. Más de 150 efectivos velaron por la seguridad de los presentes y se activó un servicio especial de autobuses desde el centro al recinto para evitar colapsos. Todo ello para una hora y media de espectáculos aunque algunos hicieron cola desde las ocho de la mañana para conseguir llegar a primera fila Shakira no dudó en definir a A Coruña como "la ciudad más bonita del mundo" y así se metió al público en el bolsillo. Un colectivo que ansiaba su regreso. En su segunda visita, dentro de cinco meses, hará bailar a sus seguidores al ritmo de sus caderas. Esta vez, sin embargo, parece que le acompañarán sus hijos Milan y Sasha. Lo confirmó en Los 40, donde dijo que le gustaría compartir su "trabajo" con los pequeños durante El Dorado World Tour. La gira arrancará el 8 de noviembre en Colonia (Alemania) y recorrerá ciudades de Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, Italia, Estados Unidos o Canadá, entre otras. Además, próximamente anunciará sus conciertos en América Latina.

La cantante colombiana hace que 2017 sea un año de estrellas para la ciudad en el aspecto musical. El pasado 10 de junio, fue Ricky Martín el que abarrotó el recinto para hacer volar a las más de 9.000 personas que cantaron temas como Living la vida loca y en abril el protagonista fue Caetano Veloso, que llenó de magia el Palacio de la Ópera. Este sábado llega al Coliseum Amaral y durante el verano tocarán en diversos sitios de la ciudad Daddy Yankee, Joaquín Sabina o Dani Martín, entre muchos otros.