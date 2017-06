"Estaba en Sudán del Sur cuando estalló la guerra civil, fue muy duro"

Entre sus constantes viajes a África, la gallega Marta Fernández Arias ha encontrado un hueco para dar una charla sobre el derecho a la salud en Café con cooperantes, una iniciativa de la Cruz Roja. La consultora de Unicef, que actualmente trabaja en Uganda, asegura que para entender lo que pasa en el mundo basta "con reflexionar y ponerse en la piel del otro".

- ¿Cuál es el objetivo de Café con cooperantes ?

-Dar a conocer a la población en general qué es la cooperación, la labor de Cruz Roja en ese ámbito y los detalles que están desarrollando en distintas partes del mundo y también acercar la figura del cooperante, que a veces es algo muy lejano y abstracto.

- ¿Cómo definiría ese trabajo de la Cruz Roja, con la que ha trabajado en Tanzania?

-Tiene un plan de cooperación internacional que se basa en cuatros aspectos: la ayuda humanitaria, la cooperación para el desarrollo, que es a lo que me dedico yo; la cooperación institucional y la educación para el desarrollo, que se lleva a cabo en España.

- ¿Cuándo decidió introducirse en este mundo de la cooperación?

-No sé en qué momento lo decidí pero siempre lo supe. Cuando estaba en la época del instituto, me gustaba hacer voluntariado y me hacía socia de ONG para aprender un poco más. Es algo que siempre me gustó.

- Y estudió farmacia...

-Sí, al ser profesional de salud vi que había una oportunidad de hacer esto no solo a nivel de voluntario sino de forma profesional.

- ¿Qué le aporta su profesión personalmente?

-Es muy gratificante. Aprendo mucho de la forma de vivir de otra gente, de otras culturas. También la forma de afrontar los problemas, de relativizarlos, porque lo que nosotros consideramos que es algo súper importante, te das cuenta de que es un problemilla de nada.

- ¿Cree que la gente no es consciente de lo que está ocurriendo con los refugiados?

-Nos bombardean a veces con tantas imágenes en la televisión que nos volvemos inmunes. Digamos que se normaliza mucho pero es algo realmente muy trágico y que afecta a muchos millones de personas. Creo que la gente tiene que parar unos minutos a reflexionar y a intentar ponerse en la piel de esa gente que son como nosotros pero se han visto en una situación que ellos no eligieron. Si ahora estallase una guerra en España, ¿qué harías?, ¿qué pasaría con tu familia?, ¿te gustaría que te ayudaran o que te permitieran entrar en otro país?.

- ¿Dónde ha sido la experiencia más dura a la que se ha enfrentado?

-Sudán del Sur. Tuve la mala suerte de encontrarme en el país cuando estalló la guerra civil. Fue muy duro. Hay zonas donde sabes que hay población que necesita ayuda pero tú no puedes llegar porque no es seguro.

- ¿Hay algún país al que le gustaría ir a trabajar?

-No tengo una lista de prioridades, dependo un poco de los proyectos que vayan surgiendo. No me importaría seguir en África.