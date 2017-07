El Mirador de Os Castros, "un sitio especial"

Para José Carlos Alonso, el Mirador de Os Castros "es un sitio especial para ver A Coruña en toda su magnificiencia". Durante décadas, apunta que cientos de personas se acercaban al barrio para observar "Pescadería, la Ciudad Vieja y el espejo de la bahía cuando apenas había instalaciones portuarias". Alonso recuerda y recita con orgullo las palabras de Alberto García Ferreiro: "Si me deran a escoller, eu non sei que escollería; si entrar na Coruña de noite ou entrar no ceo de día".