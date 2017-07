Rescatar el pasado de Oza a través de fotografías

El coruñés José Carlos Alonso transmite su pasión por el urbanismo y su barrio con un blog que llama la atención de algunos curiosos que han creado el proyecto Remexendo, con el que pretenden instalar una exposición fotográfica en San Diego y evocar buenos momentos a los vecinos y vecinas de la zona

La pasión del coruñés José Carlos Alonso por el urbanismo le ha llevado a crear un blog - montedasmoas.wordpress.com- en el que comparte fotografías antiguas, recortes de periódicos e historias sobre O Castrillón y Os Castros. Estudió seis años de Arquitectura y ahora pasea junto a su padre con una mochila en la que guarda entradas de su blog para compartir con aquellos que no simpatizan con Internet. "Hay gente, sobre todo mayor, que prefiere lo tradicional y es mi manera de mostrarle mi trabajo", explica.

Con su página web, ha encontrado a otros curiosos que también intentan rescatar el pasado de su barrio. Así nació el grupo Remexendo, cuyo proyecto es instalar una exposición permanente en el centro cívico de San Diego. "Sería una forma de decorar el centro y recordar la historia de la zona". Por eso hace un llamamiento a los vecinos para que aporten su material fotográfico. "Hay gente que cree que solo tiene retratos familiares pero detrás de ellos está el barrio. Con buenos escaneados, conseguimos esos detalles", señala. Algo que le gustaría recuperar y todavía no ha conseguido es "un azulejado que había en el Mirador de Os Castros". "Como era el sitio con las mejores vistas, pusieron un panel en el que se marcaban los puntos emblemáticos de la ciudad. Pero esa meseta de azulejos desapareció y no la encuentro ni en fotos", comenta desesperado. Una vez reúna tanto él como sus compañeros todo el material, se lo presentarán al Ayuntamiento para que acceda a hacer un presupuesto y dar vía libre a la exposición. "Hemos calculado y no supone tanto. Nosotros sumamos horas y horas de trabajo y eso es gratis", añade.

Necesita compartir esta parte de su infancia en la que, según sus palabras, "vivía entre la ciudad y lo rural". "Un día encontré una fotografía de mi casa en la que todo alrededor eran leiras. Esa noche no pude dormir dándole vueltas". Y desde entonces, no hace otra cosa que rebuscar en archivos y viejos álbumes. Por la particularidad de la situación de su vivienda, confiesa que "la tierra, el agua, el fuego y el aire" le hacen ser quien es. "Delante de mi casa había tierra batida y también se formaban lagunas porque el agua se estancaba allí. Encontrábamos siempre cajas de madera con las que hacíamos hogueras y el aire entraba por todas partes al vivir en lo alto de la actual plaza de la Concordia", resume.

Recuerda cómo el "señor de las mondas iba al barrio" para recoger restos de "zanahorias o patatas" o cuando, junto a sus compañeros de travesuras, investigaba la casa abandonada de la familia Castillo Cabezal. A José Carlos Alonso, lo que más le llama la atención cuando repasa todas las fotografías son "las fincas". Por ejemplo, el caserón de los González Moro. "Dicen que hasta tenían pavos reales", comenta asombrado. Hace poco hizo una visita al Archivo del Reino de Galicia para seguir sumando material. Siempre de manera altruista. Su afán por seguir conociendo nunca se detiene y por eso espera que los vecinos sigan poniendo su granito de arena.