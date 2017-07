El Gobierno, sobre la bandera republicana en la Casares: "Hay que cumplir la ley"

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, reclamó ayer al Ayuntamiento que cumpla la Ley de Símbolos y retire la bandera republicana de la Casa Casares Quiroga, en cuyo balcón del número 12 de la calle Panaderas luce desde el pasado 14 de abril. Villanueva instó públicamente al Concello a descolgar la enseña dos semanas después de que la Abogacía del Estado presentase un recurso en el juzgado de lo Contencioso-administrativo por la colocación de la bandera republicana. La denuncia llegó dos meses y medio después de que la Delegación del Gobierno solicitase por primera vez al Ejecutivo de Marea su retirada, al entender que su instalación vulnera una ley que prohíbe pendones no constitucionales en edificios públicos.

El Concello defiende que la bandera tricolor no se exhibe en ofensa o ultraje a la enseña constitucional, sino como homenaje a la familia Casares y, especialmente, a Santiago Casares Quiroga, presidente del Gobierno durante la Segunda República.

"Hay normas que hay que cumplir. No se trata de litigar por litigar, sino de cumplir la ley", recalcó Villanueva en contra de los criterios defendidos por el Concello para mantener la bandera republicana en el balcón de la casa museo dedicada al republicanismo y a la familia Casares Quiroga.

El alcalde, Xulio Ferreiro, considera "coherente" que la enseña, que no pende de ninguna asta, decore la fachada del inmueble al no tratarse de una instalación pública o administrativa del Concello. "Es una actuación simbólica que está relacionada con el uso de ese edificio", respondió Ferreiro el pasado 22 de junio. "No sustituye a una bandera oficial, es tan solo una enseña simbólica", argumentó.

El Ayuntamiento, según avanzó el regidor entonces, se personará en el proceso judicial promovido por la Abogacía del Estado para defender "una interpretación diferente" de la Ley de Símbolos. "La bandera no infringe ningún precepto legal y hay informes de la asesoría jurídica del Ayuntamiento que lo confirman", reitera Ferreiro, que define la enseña como "una actuación más de conmemoración" de la figura de Casares Quiroga y equipara su presencia en el balcón con las de imágenes, archivos y documentos exhibidos al público en las dependencias interiores del propio edificio.

El número 12 de Panaderas, donde vivió el ex presidente republicano y nació su hija, la actriz María Casares, fue adquirido por el Concello en 2001 e inaugurado en 2007 como un espacio dedicado "al republicanismo y sus valores" y a la historia de la ciudad de finales del siglo XIX y principios del XX.

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica también reaccionó el mes pasado a la reclamación estatal, manifestó su "sorpresa e indignación" por la denuncia del Gobierno al Concello y acusó al PP de "ahogar los movimientos memorialistas".