A Coruña centra su búsqueda de turismo entre los "jóvenes creativos urbanitas" y las familias

El director del Plan Estratégico de Turismo de A Coruña, Iñaki Gaztelumendi, ha explicado esta mañana algunos de los objetivos de este trabajo, en el que no solo se hace un análisis de la situación actual del turismo en la ciudad sino que también se sientan las bases para el desarrollo de A Coruña como destino turístico.

"Hemos definido un conjunto de públicos objetivos prioritarios, no quiere decir que excluyamos a los demás, pero estamos en un mundo cada vez más segmentado por productos y clientes y lo que tenemos que hacer es concentrar nuestros esfuerzos en los públicos en los que creemos que vamos a tener más éxito en la inversión. Hemos identificado un turismo que hemos definido como cool, que son esas clases creativas, jóvenes, urbanitas que no buscan tanto visitar destinos como hacer cosas, realizar actividades culturales o deportivas en un destino urbano", ha explicado Gaztelumendi. En su análisis, concluyen que la ciudad está "preparada" para recibir a este público, aunque no desdeñan a las familias. "Creemos que siguen siendo importantes, porque son parte del negocio turístico de la ciudad, sobre todo en verano".

A Coruña seguirá también apostando por el turismo de reuniones y congresos y por la gastronomía como foco de atracción.