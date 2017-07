La magia detrás de las historias

Hace años eran solo sueños, pero hoy se demuestra hasta qué punto se han convertido en una realidad. Las nuevas tecnologías, y las posibilidades que ofrecen especialmente en la industria del entretenimiento, serán desde esta mañana hasta el sábado las protagonistas absolutas de la ciudad a través del Congreso Internacional de Mundos Digitales, que reunirá en Palexco a alrededor de mil estudiantes y profesionales del sector de la animación. Responsables de producciones como Vaiana, Juego de Tronos y Rogue One. Una historia de Star Wars serán algunos de los que lleguen estos días desde distintas partes del globo para explicar el proceso de realización de sus proyectos en el certamen, un festival de talleres, charlas y primicias que, entre nuevas secciones y actividades, presenta en esta ocasión su cartel más ambicioso.

"Queremos que este año sea un punto de inflexión. El objetivo es que de aquí salgan proyectos, negocios y mucha gente con empleo", afirmó el director del congreso, Manuel Meijide, durante la presentación del programa que se realizó ayer. El inicio de esta nueva fase lo iniciarán hoy a las 11.00 horas Rajesh Sharma y Ying Liu, director de tecnología e ingeniera de software de Disney, que inaugurarán las charlas del certamen con su conferencia La tecnología en Zootopia y Vaiana. Junto a ellos, y entre los asistentes a nivel internacional, Meijide ha destacado a profesionales como Félix Bergés, responsable de los efectos especiales de creaciones como Juego de Tronos, presente mañana en el Palexco; y Paul Devebec, cuyas técnicas de iluminación y creación de imágenes tridimensionales han sido empleadas en producciones de la talla de Rogue One, de La Guerra de las Galaxias.

A escala nacional, las propuestas de Mundos Digitales también serán interesantes. Tras la intervención de Disney, a la 13.00 horas, el fundador de Big Bang Box, Guillermo Velasco, tratará conceptos tan populares como el desarrollo de productos nativos transmedia, un método que diversifica una narración a través de múltiples plataformas desde sus primeros pasos, y que el creador ejemplificará con My Preschools Monsters, la serie que coproduce junto a KD Toons & Games, TVE y Fabrique d'Images. El supervisor gráfico digital y director de Realidad Virtual de Future Lighthouse, Javier García-Lajara, será otro de los invitados del panorama peninsular, que ofrecerá el sábado el nuevo proyecto de realidad virtual que su empresa desarrolla para El Ministerio del Tiempo.

La diferencia, sin embargo, no la marcarán tanto los conferenciantes como las novedades que presenta esta edición. El crecimiento del programa del congreso provocará que por primera vez en su historia se den en su cartel actividades paralelas, promovidas por el nacimiento en Mundos Digitales de dos nuevas secciones: Innovation Hub, pensada para acoger los proyectos de las pequeñas empresas, y School Leads, una ventana para exalumnos de la zona que se encuentren actualmente "trabajando en la vanguardia de la creación digital". El área MD Games, ya existente otros años, también traerá consigo primicias. Allí se presentará esta tarde el making of del juego de realidad virtual Flipy's Tesla, inventemos el futuro, así como el trabajo de PlayStation Talents Games Camp Valencia The Lost Explorer.

De forma simultánea a estos actos, y durante los tres días, se desarrollará la Feria de Empleo, la segunda más importante en Europa, según Meijide, que pondrá en contacto a estudiantes con más de veinte empresas del área. "Para nosotros es básico que haya un sector que los atienda y que tengan la posibilidad de demostrar sus capacidades en persona", afirmó el director, secundado después por el alcalde de la ciudad, Xulio Ferreiro: "Será un punto de encuentro. Una gran oportunidad para mantener a A Coruña en el epicentro de la actividad digital".