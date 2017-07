"Amy no estaba preparada para la ayuda, no se dejaba ayudar. Fue un momento difícil"

Su música se apagó hace seis años, pero él continúa llevándola a escena. Robin Bajernee, guitarrista de Amy Winehouse durante la gira Back to black, llega esta medianoche a la Moom 57 con su Amy Winehouse Experience, un tour en el que interpreta de nuevo, junto a la cantante gallega Patricia Moon, los temas que la londinense compuso en ese instante decisivo en el que todo a su alrededor comenzaba a desmoronarse.

- ¿Cómo conoció a Amy?

-Robin Banerjee: Nos conocimos en 2004. Yo estaba tocando con mi banda, Jazz Jamaica, en un festival en el que después actuaba Amy con el grupo de su primer disco. A ella le gustó mi concierto y nos encontramos más tarde en un bar, donde me propuso tocar juntos. Y lo hicimos, durante dos años.

- ¿Cómo era?

-R.B.: Muy excéntrica, con todo su look, su pelo y su maquillaje. Tenía mucha personalidad, pero también era muy dulce y sensible. Para mí fue un honor trabajar con ella, nos hicimos muy amigos.

- Antes de que se uniera a su grupo había sacado Frank . ¿Por qué fue Back to black el disco que la llevó al estrellato?

-R.B.: Por el significado de las canciones. Eran profundas y hablaban de la complejidad de las relaciones. Eso captó la atención del público.

- ¿Se imaginaba que sería un éxito internacional?

-R.B.: Ella no tenía ni idea. Yo estaba justo cuando lo editamos, y cuando comenzaba a sonar se sorprendía, no esperaba que creciese tanto. No se lo esperó nunca.

- Patricia Moon será la encargada de interpretarlo. ¿Cómo surgió esta colaboración?

-Patricia Moon: Robin estaba haciendo una gira en Buenos Aires y nos conocimos. Tuvimos mucha conexión musical, y le propuse hacer este proyecto. Fue todo muy natural [se ríe].

- ¿Y cómo afronta interpretar a una artista de fama mundial como Winehouse?

-P.M.: Lo trato con muchísimo respeto. Yo soy gran fan de su música, y para mí esto es como un gran regalo. Tenemos la suerte de tener lo poquito que queda en la tierra de Amy, su mano derecha: Robin, y no queremos perder la esencia de los temas. Intentamos transmitir lo que ella estaba pensando a la hora de componerlos.

- Son las canciones que la lanzaron a la cima, ¿era distinta la Amy de Frank a la de Back to black ?

-R.B.: No, el éxito no la cambió. Se mantuvo muy maternal con nosotros, nos cuidaba muchísimo, aunque es cierto que nunca se sintió cómoda con la fama. Nunca pensó que le llegaría, así que cuando apareció no se sintió a gusto con todo lo que surgió a su alrededor.

- Y después vino su declive.

-R.B.: Sí. Intentamos ser profesionales con ella, y apoyarla, pero fue un momento muy difícil. No estaba preparada para la ayuda y no se dejaba ayudar. Era consciente de los problemas, pero simplemente seguía adelante. Tenía muchos picos. A lo mejor estaba alegre, y al momento muy triste. Todo era muy complicado en su cabeza.

- ¿Fue por eso por lo que abandonó la banda?

-Fue porque se fue a hacer rehabilitación. La banda dejó de tocar, y yo volví con Jazz Jamaica.

- Ahora la recuerdan con este homenaje, ¿cómo se han preparado para llevarlo a escena?

-P.M.: Ha sido una preparación de muchísimos meses, de entender mucho su mente. Y más con Back to black, un disco entero dedicado a Blake, su exmarido. Queremos llevar a escena todos sus sentimientos, y eso es en lo que hemos estado los últimos meses.

- También ha trabajado en su nuevo disco en ese tiempo.

-P.M.: Sí, en Rock&Love. Sigue la línea de Oxytocin, pero incluye temas en castellano, y ya está listo. Espero que salga este otoño.