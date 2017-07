El Festival Noroeste ofrece un taller gratuito de creación audiovisual

El programa municipal Coruña Dixital propone desarrollar un producto audiovisual para internet con el objetivo de aprender a escribir guiones, grabar, editar imágenes y trabajar en equipo, durante el festival Noroeste Estrella Galicia, que se celebra del 8 al 13 de agosto. Los veinte participantes en el taller, que deberán ser mayores de 16 años, disfrutarán de las actuaciones de los artistas del Noroeste, como Kaisier Chiefs y The Jesus and May Chain, de "una forma original y creativa", según la organización.

Belén Montero y Juan Lesta impartirán este taller gratuito, en el que será posible desarrollar y producir un producto audiovisual para internet, a través del Noroeste. La inscripción estará abierta hasta el 21 de julio en corunadixital.gal/axenda.