"He tocado muchos estilos, pero siempre me quedaría con el soul"

Del escenario a la calle y de la calle al escenario. Ese ha sido el viaje de Clarence Bekker, un cantante de jazz que pasó de la fama lograda con sus ritmos dance a tocar en las calles catalanas hasta su encuentro en el 2006 con Mark Johnson, con el que regresó a la escena internacional. Desde allí llega esta noche a las 23.00 horas al Garufa, en el que tocará como parte de la IV edición de +QueJazz.

- Empezó su carrera en los 90 como CB Milton, ¿cómo fueron esos comienzos?

-Tenía tres álbumes que pertenecían al mundo dance. Pero me cansé de ese estilo, e inicié un viaje para descubrir otra forma de música. Ahora estoy con mi banda, disfrutando de la vida.

- Entremedias estuvo cantando en la calle, ¿por qué?

-Porque quería tocar la guitarra, y era una forma de aprender y trabajar mi voz. Canto bastante alto, y te puedes imaginar lo que pasaría si lo hiciese en mi casa cada día. Mis vecinos no estarían muy contentos.

- En la calle es donde se topó con el productor Mark Johnson, ¿cómo fue ese encuentro?

-Teníamos un amigo en común que me recomendó a él cuando estaba buscando artistas para su proyecto Playing for change, que une a músicos de todo el mundo. Me preguntó si quería cantar Stand by me y un año y medio después tenía el vídeo. Tuvo una repercusión enorme, millones de reproducciones en YouTube. Estuvimos girando por todo el mundo durante los últimos ocho años.

- Gracias a una versión, pero ahora prepara temas propios.

-Sí, estoy trabajando en un disco de blues y soul con canciones propias. Espero que salga a finales de este año.

- ¿Qué ha querido contar en él?

-Mi historia, cómo es la vida ahora.

- ¿Y cómo es la vida ahora?

-Bueno, hay que esperar al álbum, ¿no? [ríe]. Habla de cómo vive alguien la vida con casi 50 años.

- ¿Escucharemos alguno de esos nuevos temas en +QueJazz?

-Sí, vamos a tocar unas cinco o seis. El público va a flipar [se ríe].

- Es un festival que se caracteriza por la mezcla de estilos, como usted, ¿con cuál se quedaría?

-Con el soul. He tocado muchos estilos diferentes, pero siempre me quedaría con el soul.