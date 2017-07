El delegado del Gobierno considera "normal" que los robos en pisos "repunten" en verano

Campaña para donar sangre, en Lonzas. . El delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, y el general jefe de la Guardia Civil Ángel Alonso donaron sangre en el autobús que se trasladó al cuartel de la Guardia Civil de Lonzas. La iniciativa, en la que participó el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, que no donó por haberlo hecho recientemente, forma parte de la campaña especial de donación de sangre en verano. Galicia necesita 10.000 donaciones al mes.

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, reconoció ayer que durante el inicio del verano se produjo un "repunte" de robos en viviendas de la ciudad, aunque subrayó que es "normal" que en estas fechas aumente la comisión de este tipo de delito porque "muchas quedan vacías". Villanueva insistió en descartar la existencia de una "oleada" y subrayó que las cifras están "en la media de los últimos años". La Delegación del Gobierno tampoco admitió en el verano de 2014, cuando los fines de semana se asaltaban alrededor de veinte inmuebles en la ciudad, la existencia de una "oleada".

La Policía Nacional, tal y como informó LA OPINIÓN, comenzó esta semana a reforzar el dispositivo especial de prevención de robos en domicilios. El operativo, que se traducirá en mayor presencia de agentes en las calles, tanto uniformados como de paisano, se puso en marcha a raíz del incremento de hurtos en inmuebles de determinados barrios. El delegado del Gobierno evitó ayer desvelar datos sobre el número de robos con fuerza registrados en A Coruña en el inicio de la época estival, si bien la orden interna de refuerzo del servicio del 091 refleja que el dispositivo se estableció "dado los robos que se han cometido en las últimas fechas aprovechando el periodo vacacional".

"Hay algún repunte, pero no una oleada de robos, que es cuando de una forma significativa han aumentado los datos de la media de todo el año", recalcó Villanueva, quien indicó que "lo importante" ante estos "repuntes" es la "reacción por parte de la policía". El representante del Gobierno central recordó a los vecinos que dejan sus viviendas vacías "la necesidad de tomar medidas de autoprotección", entre las que recomendó evitar que parezca que la casa está vacía durante mucho tiempo, no dejar las ventanas totalmente cerradas y recoger el correo. Además, instó a los residentes en la ciudad que, "ante cualquier movimiento, cualquier sospecha de gente desconocida que no sea la habitual de la zona", alerten a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para que tomen medidas.

Villanueva sostuvo que en A Coruña "más que nada" se pusieron en marcha "servicios preventivos", tal y como es "habitual" en el inicio del verano. La orden interna de la Policía Nacional detalla que, según los datos recientes, "tanto varones de aspecto sudamericano" como "autores de la ciudad" podrían ser los responsables de las últimas sustracciones cometidas en viviendas vacías tras forzar sus accesos.