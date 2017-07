Una tienda como un museo

Dice David Gigirey que el éxito ahora, para él, es que los clientes que vayan a su espacio en Almacén, donde antes estaba la droguería Villar, en la calle Olmos "se olviden de que están en un punto de venta y piensen que están en un museo". Y es que, en sus estanterías hay productos de cosmética que no se encuentran en ningún otro lugar de España. El lugar más cercano en el que se pueden adquirir productos de la firma Kevyn Aucoin es "Milán".

"Es cosmética nicho, eso quiere decir que son productos exclusivos, que su capital se invierte en investigación, en principios activos y no en publicidad, que usa elementos naturales en su composición", explica Gigirey, que se fue de su A Coruña natal cuando tenía 16 años y que, a partir de ahí, se especializó en asesoría de imagen, en cosmética y en belleza. Eso le llevó a participar en el Baile de la Rosa, en la ceremonia de los Óscar y en la New York Fashion Week, en el que Kevyn Aucoin maquilla a todas las firmas que no tienen cosmética propia.

Asegura que, cuando se hizo cargo del espacio de cosmética que tiene en Almacén, su idea no era quedarse al frente de la venta al público, que pensó en estar solo desde noviembre hasta Navidad, pero que la acogida "fue tan buena" que se ha ido quedando. Pero, ¿quién compra estos productos exclusivos? ¿Hay mercado en A Coruña para cosmética que se vende en Barneys, en Nueva York, o en Neyman Marcus? Gigirey lo tiene claro "hay dos tipos de cliente, el que solo compra los productos por compartir marca de maquillaje con Carolina de Mónaco y los que, realmente, se preocupan por el cuidado y la salud de su piel. "No es lo mismo un cosmético que usa ámbar gris que uno que está compuesto con alcohol", comenta.

En el horizonte no tiene volver a Hong Kong, donde vivió durante unos años ni a Los Ángeles, donde conoció más a fondo la industria de la cosmética sino en el lanzamiento de dos perfumes propios con "ingredientes reales" y no con aromas creados químicamente, nacidos y pensados en A Coruña.