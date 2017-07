La Xunta garantiza al instituto del Agra el uso gratis del pabellón pero no de la piscina

La Xunta garantiza a los alumnos del instituto Agra do Orzán el acceso "estable preferente y gratuito" del polideportivo del barrio, pero se mantiene en su posición de no sufragar el uso de todos los alumnos del centro de la piscina, como demanda la comunidad educativa, ya que las instalaciones están construidas en sus terrenos. Los alumnos del Agra do Orzán tuvieron acceso gratuito a las instalaciones, tanto al pabellón como a la piscina hasta el año 2016, cuando la Xunta decidió no seguir pagando los costes generados por los estudiantes. La secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, argumentó ayer, en el Parlamento, que el uso gratuito "no tenía ni tiene amparo jurídico".

"La Xunta sí paga el uso de la piscina al alumnado matriculado en el ciclo formativo de animación de actividades físicas y deportivas, por ser imprescindible para desarrollar el currículum de la titulación", alegó Míguez. Sobre el futuro, ya que la concesionaria del servicio y la Fundación Deporte Galego mantienen un litigio, dijo que se está estudiando "la posibilidad de iniciar la licitación de una nueva concesión, siempre y cuando se liquide el contrato" con la adjudicataria. Para Míguez, "lo ideal" sería" formalizar el contrato con otra empresa que haga "inversiones" en las instalaciones para hacerlas más modernas y para que puedan tener más socios.