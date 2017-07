Extrabajadores llevan el ERE de la fábrica de armas al Constitucional

Sesenta de los 172 trabajadores de la fábrica de armas que fueron despedidos en 2013, agrupados en el antiguo comité de empresa, presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el fallo del Supremo que respaldó una sentencia de la Audiencia Nacional que dio el visto bueno al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de la anterior concesionaria, General Dynamics, aquel año.

Los exempleados también llevarán una demanda ante la Unión Europea al alegar que existieron "infracciones comunitarias" en el proceso de cambio de concesión tras la resolución de un concurso público que convirtió a Hércules de Armamento en nueva gestora de la factoría, según explicaron ayer el presidente del anterior comité de empresa, Roberto Teijido, y el abogado Alberto Amoroso.

"En la sentencia, el Tribunal Supremo señala que el ERE de extinción es correcto, pero reconoce que la empresa presentó documentación defectuosa y dice que la tramitación del despido no fue modélica; aunque estos errores no justifican la anulación del expediente", resaltó Teijido.

Agrega que el Supremo "hace suyos los datos de la empresa" y argumenta "falacias y mentiras" en la sentencia, por lo que espera un cambio en la determinación judicial por parte del Constitucional. "Sin las reformas laborales, este expediente no habría salido adelante", comenta.

La Fiscalía del Supremo emitió a comienzos de este año un informe en el que tilda de "improcedentes" los recursos sindicales presentados contra el fallo de la Audiencia Nacional y acusa a las centrales de "construir una nueva sentencia a su medida con un sinfín de pretensiones modificativas de los hechos probados". Además, acredita la precaria situación de la multinacional que gestionaba la fábrica.

Los extrabajadores dejan el caso en manos de su abogado, que espera que el Tribunal Constitucional haga repetir la sentencia y que Bruselas pida al Estado que se corrijan aquellos elementos que contradicen directivas comunitarias.

Amoroso entiende que existe una infracción comunitaria, pues la Unión Europea exige que cuando la extinción afecta a un único centro de trabajo con entidad propia, el expediente debe ser exclusivo para ese centro, con datos desagregados y concretos. "Esto no se hizo, sino que cuando se pidió la contabilidad desagregada por centros, la empresa dijo que no existía; pero en la Audiencia Nacional reconoció que sí. Entendemos que hubo una mala fe, se ocultaron datos para evitar que los trabajadores pudieran saber si lo que decía la empresa era cierto, si era viable o no", explicó Amoroso.

Teijido repasó la situación actual de la fábrica: "Es conocido por todos que incumple lo establecido en la adjudicación de las instalaciones. Los trabajadores no han cobrado ni un euro, incluso algunos en dos años, la empresa reconoce deudas de hasta 50.000 euros que no paga. Mientras, vemos el silencio de la Xunta, el delegado del Gobierno, Defensa y la Fiscalía".