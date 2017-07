"Viajar tendría que ser algo obligatorio en nuestro sistema educativo"

Luis Gago es un coruñés de 41 años que estudió Derecho y trabajó durante once años de funcionario para la Xunta. Fue entonces cuando descubrió que viajar era lo único que lo hacía feliz, y que no le dedicaba el tiempo suficiente. Por eso, un día decidió coger su maleta y, junto a su mujer, dar una vuelta al mundo durante año y medio. Este viajero impartió ayer una charla en el Fórum Metropolitano para contar su historia y cómo, con poco dinero, visitó más de veinte países.

- ¿En qué momento decidió dejar su trabajo y cambiar radicalmente de vida?

-Yo llevo viajando desde pequeño, he tenido una vida corriente y siempre hice lo que se suponía que tenía que hacer. Fui al colegio, a la universidad, me gradué y conseguí un cometido de oficina que tuve durante once años. Al principio todo era un estímulo, luego no podía ascender y era monótono. Pensé que si la vida era así tendría que renunciar a todos mis sueños de viajar para estar encadenado 245 días al año en un despacho. Entonces, pensé que tenía que invertir la ecuación y, junto con mi pareja, decidimos apostar por nosotros mismos y hacer lo que realmente queríamos. Dejamos atrás nuestras familias, amigos y posesiones para, durante un año y medio, dar una vuelta al mundo. Y todo porque, con los años, el trabajo resultó una condena y decidí renunciar a un puesto fijo porque no era feliz y no vivía de la forma que yo quería.

- De trabajar en una oficina a ganarse la vida viajando como fotógrafo, ¿cómo se ha producido este cambio tan drástico?

-Mientras visitábamos los distintos países me fui especializando en fotografía de viajes, que es la fuente de mis ingresos actuales, ahora trabajo con revistas y periódicos nacionales, vendo mis fotos por internet e incluso hago exposiciones. Estoy viviendo la vida justo como yo deseaba, soy feliz, me dedico a lo que quiero y puedo viajar todo el tiempo porque en eso consiste mi trabajo. Cambié una vida anodina por la que yo quería y fue una apuesta que todo el mundo debería hacer, porque todos merecemos una oportunidad para vivir la vida que queremos.

- ¿Qué presupuesto es necesario para dar una vuelta al mundo, como ha hecho usted?

-Depende de la riqueza de cada país. Asia es el continente más barato para vivir, en un mes en la India mi mujer y yo gastamos 430 euros en transporte, alojamiento y comida. Eso sí, regateando mucho. Durante los meses que hemos estado de viaje hemos gastado menos al mes que lo que supone estar aquí pagando un alquiler y las facturas, con pocos lujos, es más económico vivir viajando. Nuestro presupuesto era de veinte euros al día, a veces gastábamos menos y otras veces más. En Nepal pagas mucho menos que en Japón o Estados Unidos, pero al final se equilibra todo y sale muy económico. Con la experiencia aprendes cómo conseguir los vuelos más baratos, a alojarte gratis o pagando lo mínimo en un montón de países, y hasta aprendes a regatear.

- ¿Han sido muchas las dificultades a lo largo de ese año y medio?

-Viajar exige unos requisitos que no todo el mundo cumple, hay gente a la que no le gusta, que con su pequeño círculo lo tiene todo y es feliz, pero yo he montado un circo tremendo para poder ser feliz. Para mí, ha sido un aprendizaje continuo, porque te enfrentas constantemente a nuevas realidades y situaciones que hay que resolver. Los estímulos hacen que crezcas mucho y debería ser obligatorio que, en el sistema educativo, la gente tuviese que viajar durante un año y medio, porque aprendes más que en una carrera. Los inconvenientes son los cambios de clima, comida y hábitos, que pueden pasar factura al cuerpo. También cuesta estar lejos de la familia y amigos, cuando te pones enfermo, lo echas de menos. Hay que valorar pros y contras, para mí, sin duda, viajar me aporta más que los sacrificios que me supone.

- ¿Qué valoración hace de esta experiencia?

-Esto me ha enseñado mucho y es con lo que más he aprendido en toda mi vida, he recibido unas lecciones brutales, sobre todo en los países en vías de desarrollo, que me han enseñado que la gente más pobre es la más feliz porque no entienden lo que es la envidia y se conforman con lo que tienen. Nos dan una enseñanza y, a veces, pensamos que somos el mundo civilizado y deberíamos aprender mucho de las otras culturas y de los otros países. Otra lección es que el mundo es mucho más seguro de lo que nos quieren hacer creer. En la televisión todo son desgracias y guerras y el mundo real no es así. Hay gente mala, pero el 90% es buena y está dispuesta a ayudarte en lo que necesites. La mala experiencia la puedes tener viajando o saliendo de tu casa mañana, por eso no podemos dejarnos llevar por el miedo.

- ¿Qué países ha visitado y cuál es su favorito?

-Empezamos por Asia, donde estuvimos seis meses, quisimos experimentar un shock cultural fuerte y nuestro primer destino fue La India, viajamos de España a Bombay, luego estuvimos en Nepal, Tailandia, Camboya, Vietnam, Malasia, Indonesia, Filipinas y Japón. De ahí pasamos a Oceanía, estuvimos dos meses en Nueva Zelanda, recorriendo las islas y viviendo en una furgoneta. Posteriormente, fuimos a Estados Unidos, de California a Nueva York y a Florida y, después, bajamos a México, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Argentina. De todos ellos, me quedo, sin duda, con Nepal, por sus impresionantes paisajes y porque, a pesar de ser uno de los países más pobres del mundo, la gente es muy hospitalaria y te recibe de una manera increíble. Si te involucras mínimamente la experiencia es fantástica, te tratan de una manera diferente y vives costumbres que otra gente se pierde.

-Debido a los diferentes idiomas, ¿han tenido algún problema para hablar con la gente?

-La verdad es que no hemos tenido ninguno, si escuchas, entiendes. Lo más grave que nos ha pasado es que nos perdieran el equipaje, que apareció después de una semana. Con un poco de sentido común no hay ningún fallo y los problemas de comunicación pueden surgir hasta con tu propio idioma.