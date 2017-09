Bakkali se sube a un balón para disimular la diferencia de altura con Pantilimon en la foto

El Deportivo tiene el techo de la Liga pero también a uno de los jugadores más bajitos. Son dos nuevos fichajes y no se les ocurrió mejor idea que ponerse el uno al lado del otro para la foto en la presentación de las novedades de la plantilla, ayer por la tarde en Riazor. Los nueves jugadores se alinearon vestidos con la elástica blanquiazul pero algo fallaba. El 1,63 de Bakkali y los 201 centímetros del guardameta rumano Pantilimon no casaban en el encuadre. Para disimular, aunque fuese un poquito, el extremo belga se subió a uno de los balones que tenían delante. Poco pudo hacer. Pantilimon cómelle as papas na cabeza. Pero bien.