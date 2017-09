El Concello exige a la Xunta que presione al Gobierno para presentar el proyecto de la ría

El Ayuntamiento de A Coruña insta a la Xunta a "ponerse de lado de los mariscadores y de su patrimonio natural y presionar al Ministerio [de Medio Ambiente] para que presente ya el proyecto de saneamiento de la ría". El Concello exige la colaboración del Gobierno gallego para luchar por que se agilice la regeneración del estuario después de que esta semana vencieran los tres meses de plazo legal para que el departamento estatal presentara la Declaración de Impacto Ambiental de la ría de O Burgo. Los mariscadores preparan con el BNG la presentación de una nueva denuncia ante la Comisión Europea, cuatro años después de que los europarlamentarios recomendasen el dragado después de una visita al estuario a raíz de una denuncia anterior.

"La falta de saneamiento supone un problema no solo ambiental, sino también social, laboral y de salud pública para la comarca", defiende el Gobierno local, que reclama que el Estado presente el proyecto de saneamiento "y éste vaya aparejado con la inversión necesaria para el mismo". El Ejecutivo municipal critica la demora en el proceso para recuperar el estuario. "No se concibe que, mientras que en la Navidad de 2015 las administraciones implicadas (entre las cuales se encuentra el Concello de A Coruña), cofradías o asociaciones ecologistas tuvieron de plazo 15 días para presentar las alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental, el Gobierno central y la ministra mantengan su silencio", denuncia el Gobierno local. Y añade: "No se concibe que el Ministerio de Medio Ambiente no tenga ningún tipo de respuesta a las alegaciones".

Los mariscadores lamentan el nuevo retraso, aunque admiten que no les sorprende, y prevén reunirse próximamente con la diputada europea del BNG Ana Miranda para presentar una nueva denuncia ante la Comisión Europea. "Debería haber buena fe, voluntad y agilidad por parte del Gobierno. Pasan los años, pasan los presupuestos y la ría está cada vez peor", advierte el portavoz de la Asociación de Mariscadores A Pie, Manuel Baldomir. "Íbamos a reunirnos con Ana Miranda esta semana, pero no se pudo, así que estamos pendientes de que nos confirme otra fecha este mes para presentar otra denuncia en Europa, porque no nos vamos a quedar parados, vamos a seguir", avisa Baldomir, quien asegura que el colectivo de mariscadores ha mermado y se han reducido la cantidad de marisco y las zonas productivas.