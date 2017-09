El Ayuntamiento prevé convocar un nuevo concurso para la concesión del hotel Atlántico

El Concello pretender convocar un nuevo concurso para la concesión del hotel Atlántico, después de que una sentencia de un juzgado coruñés le diese la razón al adelantar a agosto de 2018 el fin de la adjudicación a 50 años que tiene la empresa Parisiana SA, que defendía que concluía en 2020. El alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró ayer que el recinto de los jardines de Méndez Núñez mantendrá la actividad hotelera, aunque abre la posibilidad de que alguna dependencia tenga uso público. La concesionaria, que abona un canon anual de solo 2.600 euros por el inmueble, ya estudia el fallo judicial, sin avanzar aún si presentará recurso o si renegociará la adjudicación. Su presidente defiende la cuantía que paga por la amortización del gasto previo que realizó en el hotel

El alcalde, Xulio Ferreiro, adelantó ayer que el Gobierno local convocará un nuevo concurso para determinar la concesión del hotel NH Atlántico. El periodo de administración actual finaliza en agosto de 2018, según la sentencia de un juzgado de A Coruña que considera que la adjudicación de cincuenta años expira el próximo año, como señala el Concello, y no en 2020, como defiende la concesionaria. Parisiana SA, la empresa que tiene en sus manos la concesión del recinto hotelero, admite que de momento ha empezado a estudiar el fallo judicial, que le fue remitido ayer, pero no avanza si lo recurrirá o si planteará al Ayuntamiento la renegociación de la adjudicación del hotel Atlántico.

Ferreiro aludió a la intención del Concello de promover una nueva convocatoria de la concesión, aunque aseguró que el establecimiento hotelero mantendrá su actividad. "Los empleados que estén tranquilos porque apostamos por mantener el uso hotelero. Tenemos claro que la ciudad sigue necesitando plazas de hotel, como pudimos ver este verano y el anterior", explicó el alcalde. El Gobierno de Marea estudiará no obstante si puede reservar alguna de las dependencias del Atlántico para uso público. "El único interés es favorecer el bien común y al conjunto de la ciudadanía", añadió Ferreiro.

La sociedad Parisiana SA paga un canon anual de solo 2.600 euros por el inmueble de los jardines de Méndez Núñez, que le alquila a su vez la cadena hotelera NH por una cantidad mucho mayor que la empresa nunca ha confirmado. El presidente de Parisiana, Juan Carlos Grijelmo Mintegui, justifica el canon tan bajo que abona cada año porque la compañía ha gastado desde 1999 unos 8,1 millones de euros en dos inversiones en el interior del hotel y que hasta el año 2014 no amortizó todo el gasto efectuado en el recinto. "No nos tocó la lotería con la concesión. El dinero que se gasta hay que amortizarlo de algún modo. Se trata de un negocio y lo que queremos es seguir contribuyendo a la riqueza de A Coruña", admite.

Preguntado por si la empresa baraja una renegociación de la concesión con el Ayuntamiento tras conocer la sentencia judicial que adelanta al próximo año el fin de su gestión -un fallo que no es firme-, Grijelmo responde que es una vía posible, pero que el Gobierno local en ningún momento se ha puesto en contacto con Parisiana para transmitir esa propuesta: "Podría ser, pero que nos llamen. Nuestro vocación es la de tener continuidad". Con el mismo argumento también reconoce que si se pone en marcha un nuevo concurso la empresa "podría" presentarse de nuevo como aspirante a la concesión del hotel Atlántico.

Añade Grijelmo que cuando era alcalde Carlos Negreira, del PP, el Concello planteó en la etapa final de su mandato la posibilidad de que el inmueble volviese a manos municipales al finalizar la concesión, así como algún cambio en el diseño de su fachada, pero el asunto no prosperó. Negreira llegó a ofrecer la opción de compra del edificio o una ampliación de la concesión con el aumento de la cantidad abonada en concepto de canon, pero el Ayuntamiento no volvió a contactar con la empresa. En la década anterior, Parisiana envió también al socialista Francisco Vázquez cuando era regidor un plan para acristalar los muros del hotel, una propuesta que tampoco tuvo continuidad.

El fallo del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de A Coruña avala la actuación municipal en la revisión de la concesión de cincuenta años del hotel NH Atlántico. La Concejalía de Hacienda dictó en mayo de 2016 el fin de la explotación de las instalaciones hoteleras para agosto de 2018 y no para 2020 como defendía la concesionaria, y se apoyó en periódicos de la época y la previsión del desarrollo de la obra para demostrar que el hotel se inauguró, con los trabajos completamente terminados, en agosto de 1968, fecha en la que no se encontraba en obras, como afirmaba Parisiana. "Los periódicos son sumamente ilustrativos del fin de la obra en 1968", señala el magistrado. La empresa analiza ahora la sentencia no firme, sin adelantar aún su intención o no de recurrirla.