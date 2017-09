Las artes plásticas, la industria creativa, el marketing digital, la animación, los videojuegos, la publicidad y las nuevas tecnologías se reúnen este fin de semana en las jornadas Creactiva que impulsa el área de Emprego e Economía Social. La cineasta Olga Osorio, autora del galardonado cortometraje 'Einstein-Rosen', participará en la mesa redonda As experiencias que nos inspiran junto al artista multidisciplinar Manel Cráneo y la diseñadora de moda Cecilia Portela. La iniciativa, abierta al público, se desarrollará este viernes a partir de las 10.00horas en el vivero de empresas Accede Papagayo. Sí es necesario inscribirse en el encuentro de la tarde, a las 16.00 horas, titulado As redes que nos sosteñen y en el del sábado por la mañana, que se celebrará de 10.00 a 14.30 horas y lleva por título As conexións que nos impulsan. La inscripción puede realizarse a través de la web municipal, www.coruna.gal/emprego.