La semana de la movilidad busca fomentar nuevos modelos de transporte

A Coruña se suma un año más a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad. Una visita guiada para conocer cómo es el trabajo diario en las instalaciones de la Compañía de Tranvías, actuaciones de monologuistas como Víctor Grande, Lucía Veiga y Pablo Morán, iniciativas para comparar tiempo y gasto al desplazarse en transporte público o bicicleta frente al vehículo particular, la ocupación de plazas de aparcamientos para desarrollar actividades lúdicas, rutas seguras para escolares, recorridos a pie, en bici, en patines€ Son solo algunas de las iniciativas impulsadas desde el Concello junto a colectivos como Stop Accidentes, Club Ciclista Riazor, asociaciones vecinales, Galicia Rollers o la ONCE. La efeméride busca concienciar sobre el uso del transporte público, la recuperación de espacios públicos para los peatones y la movilidad ciclista. "El objetivo es poner en valor los servicios públicos de transporte y fomentar la movilidad sostenible mediante la realización de intervenciones no solo de carácter educativo, sino que sirvan además como elementos de reflexión y de debate para la ciudadanía", explicó el concejal de Mobilidade, Daniel Grandío, durante la presentación del programa de actividades que comienzan ya este viernes y que culminarán con el cierre al tráfico de la rúa Nueva el próximo viernes 22, jornada en la que varias ciudades europeas conmemoran el Día sin Coches.

El servicio municipal de alquiler de bicicletas, Bicicoruña, sustituirá el tráfico habitual de vehículos en esta vía para dar a conocer promociones especiales a los interesados. Desde las 10.00 horas y hasta las 13.00 horas, un centenar de alumnos vinculados al programa de Caminos Escolares de la mano de Stop Accidentes, Escola da bici y Decathlon, realizarán talleres de diseños urbano, circuitos de habilidad y aprenderán las nociones básicas de mecánica de bicicletas. Por la tarde, de 17,00 a 20.00 horas, la rúa Nueva acogerá talleres para el público infantil y el colectivo de patinaje Galicia Rollers, junto a los clubes Sada Patín y S. D. Rabadeira, realizarán pruebas y entrenamientos en el Cantón con participantes a partir de los cinco años. El Club Ciclista Riazor también desarrollará, a las 18.00 horas, un taller de ergonomía y mecánica, y un taller de seguridad de bicicletas a partir de las 19.00 horas.

Las actividades enmarcadas en el Día sin coches comienzan este viernes. La zona comprendida entre los carriles de salida de la ciudad, entre rúa Nueva y Santa Catalina, se habilitarán para una instalación artística relacionada con el modelo de transporte actual diseñada por las ilustradoras y graffiteras Bea Lema, ErrE, Giovanna Lopalco, Iria Fafián, Leo, Roque Romero y Sekone. En este caso la actividad no obstaculizará el tráfico ya que los vehículos podrán circular por los carriles próximos a los jardines en los dos sentidos de circulación.

Los entrenamientos de la escuela Club Ciclista Riazor se trasladarán a esta zona el lunes 18 y el miércoles 20 a partir de las 20.00 horas, el martes 19 lo harán Fillos de Breogán de 18.00 a 20.30 horas y el jueves 21 será el turno para Irmandiñas Roller Derby. También Asprocor, Gurmico y la ONCE llevarán a cabo la actividad ´Ponte no meu lugar´ para dar a conocer la perspectiva de los vecinos con diversidad funcional y sensorial.

La Compañía de Tranvías acercará el funcionamiento de los autobuses urbanos con una jornada de puertas abiertas para la que es necesaria inscripción previa. Desde el próximo lunes 18 y hasta el miércoles 20 los vecinos podrán visitar cocheras, el taller de pintura, la sala de control, el túnel de lavado y descubrir la labor diaria del servicio de transporte urbano. La actividad estará limitada a 25 plazas cada día y la inscripción puede realizarse a través del teléfono 981 18 42 63 de lunes a viernes entre las 12.00 y las 14.00 horas.

Otra de las actividades que se desarrollarán entre el martes 18 y el viernes 22 será el segundo ciclo de ´Monólogos en Movemento´ con las actuaciones de Nacho Martín, Oswaldo Digón, Víctor Grande, Lucía Veiga y Pablo Morán en diferentes líneas de autobuses. Los usuarios podrán verlos si toman el autobús urbano entre las 08.30 y las 10.00 horas o entre las 18.30 y las 20.00 horas. Además, el bus nocturno realizará trayectos gratuitos los fines de semana del 15 al 17 y del 22 al 24.

La sala de pantallas de la Policía Local también ofrecerá la posibilidad de conocer sus instalaciones con jornadas de puertas abiertas entre el martes 18 y el viernes 22 que se desarrollarán a las 17.30 y a las 18.30 horas . Los interesados deberán solicitarlo 10 minutos antes de cada turno en la propia Concejalía de Mobilidade situada en el lateral de la estación de autobuses.



Comparativas de modelos de transporte

Unos 50 vehículos privados ocuparán la avenida de la Marina este domingo. El objetivo de la acción es visibilizar este espacio frente a la ocupación de un único autobús donde pueden viajar los mismos ocupantes así como el espacio ocupado por 50 peatones y 50 ciclistas. La comparativa se desarrollará entre las 12.00 y las 14.00 horas.

El Concello propone otra comparativa para medir los costes, el impacto ambiental y el tiempo de viaje entre diferentes modelos de transporte. Los participantes, que serán distintas asociaciones de vecinos, realizarán el lunes por la mañana el mismo recorrido empleando un medio de transporte diferente: autobús, bicicleta, coche y moto. Saldrán desde el mismo punto a las 09.00 horas y recorrerán 2,75 quilómetros hasta llegar a María Pita. Al final, se calculará el tiempo invertido, el gasto, la energía consumida y las emisiones.

También se enfrentarán en la mañana del martes 19 un medio tradicional de reparto tradicional con nuevas alternativas para realizar una recogida de paquetes y el reparto en diferentes puntos de la ciudad.



Parking Day

El aparcamiento de las calles Compostela, Juan Flórez y Pardo de Cela será ocupado entre los días 18 y 23, mientras que el lunes 17 permanecerá ocupada la calle Emilia Pardo Bazán entre las 13.30 y las 15.30 horas para realizar un maratón de swing. También se ocuparán 18 plazas de parking en la intersección de San Andrés con Santa Catalina para que el colectivo Miñoco realice sus ilustraciones y el miércoles 20 a las 20.00 horas la travesía Victoria Fernández España acoge un combate poético organizado por el colectivo Sen Ánimo de Nome en siete plazas de aparcamiento.



Caminos escolares seguros

Stop Accidentes realizará campañas de sensibilización en los centros adscritos al programa Caminos Escolares Seguros durante los cinco días lectivos de la Semana de la Movilidad. Los alumnos del Wenceslao Fernández Flórez realizarán recorridos para detectar los principales problemas de movilidad y las posibles mejoras.También se distribuirán consejos de seguridad peatonal en las plaza de Mina y en la de Pontevedra.



Innovación

Un mapa de las rutas de los caminos escolares seguros será presentado junto a una aplicación desarrollada por el Laboratorio de Ingeniería Cartográfica de Ingeniería de Caminos de la Universidad, que recoge puntos de estacionamiento de bicicletas y nuevas propuestas.

Fuera de la Semana de la Movilidad pero también enmarcada en estas actividades se celebrará en el centro Ágora el 7 de octubre el ´Hackatiño Mobilidade´ en el que un grupo de programadores y usuarios de Linux crearán proyectos tecnológicos que aprovechen datos de fuentes abiertas en un ambiente colaborativo.



Rutas

El Cantón Grande acogerá rutas gratuitas en patines, bicis y a pie todos los días desde el sábado 16 al 23. Las rutas a pie se realizarán el sábado 16, el lunes 18, el miércoles 20 y el viernes 22. Galicia Rollers llevarán dos rutas en patines el domingo 17 a las 11.00 horas y el viernes 22 a las 22.00 horas y la Asociación Ciclista Crunia organizará una ruta el domingo 17 a las 12.00 horas y el Club Ciclista Riazor lo hará el sábado 23 a las 11.30 horas dentro del programa #enbiciate para el que es necesario inscribirse en su web.