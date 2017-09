¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

►Paula Esteban presenta su nuevo cómic

19.30 horas. La coruñesa Paula Esteban presenta su quinta publicación en solitario, Red bricks, en la que mezcla costumbrismo, música y viajes en el tiempo.

Alita Cómics

Orzán, 94

►Jazz, pop y bossa nova a cuatro voces

22.00 horas. Las cantantes Carmen Rey, Ángeles Dorrio, Marga Ramos y Betty Queiro, integrantes de Ejazz, dan un concierto a capela en el Bâbâ Bar.

Bâbâ Bar

José Luis Pérez Cepeda, 23

►Homenaje a la cantante Chavela Vargas

23.00 horas. Los músicos coruñeses Pablo Balseiro y Juanillo se unen para hacer un homenaje a la cantante mexicana Chavela Vargas, figura destacada de la música ranchera.

Repichoca

Orillamar, 11

►IV Festival da Gaita Cidade da Coruña

20.00 horas. Bandas como el Birloque Gaiteiros y el grupo de gaitas y la coral de la Asociación Airiños participan en el IV Festival da Gaita Cidade da Coruña.

Fórum Metropolitano

Río Monelos, 1

►La teoría de la relativad, en gallego

20.00 horas. Jorge Mira presenta el libro Verbo da teoría da relatividade restrinxida e xeral, que incluye la traducción al gallego de la primera edición de la obra de Einstein.

Casa de las Ciencias

Parque de Santa Margarita, s/n

►Encuentro poético en el taller No Importa

20.30 horas. Las sesiones de relato y poesía regresan al taller No Importa de la mano de la poeta Nuria Otero, que abrirá la actividad. Para participar se requiere inscripción previa.

Taller No Importa

San Andrés, 46

►Concierto de Robert Jon & The Wreck

22.30 horas. El quinteto californiano liderado por Robert Jon ofrece en la sala Mardi Gras su directo, en el que avanzarán desde el blues más sureño hasta el rock and roll.

Mardi Gras

Travesía de la Torre, 8

►´Showcase´ y firma del nuevo disco de Marwan

19.00 horas. El cantautor y escritor Marwan presenta su nuevo libro-disco Mis paisajes interiores, 11 canciones acompañadas por poemas inspirados en cada una de ellas.

Fnac

Plaza de Lugo, s/n

►Jornada de innovación cultural

La realizadora Olga Osorio, el artista Manel Cráneo y la diseñadora de moda Cecilia Portela participan en el encuentro creativo de Accede Papagaio.

De 10.00 a 13.30 horas



Sábado

►Nuevo videoclip de Silvia Penide

La cantautora presenta en el CGAI el videoclip de la canción Sobre el mismo alambre, dirigido por Miryam Pato.

18.00 horas

►Fani Triana presenta su espectáculo 'Fantasía dos sentidos' en el Fórumaxico

19.00 horas Humor, magia e igualdad en el ciclo del Fórum Metropolitano.

►Representación de ´Divinas palabras´

El grupo de teatro Parteluz representa en la Fundación Luis Seoane la obra de Valle Inclán Divinas palabras. Tragicomedia de aldea.

20.30 horas

►Obra infantil en el Teatro del Andamio

Teatro del Andamio inicia su temporada con la escenificación de la obra infantil La verdadera historia de los tres cerditos y el lobo feroz.

18.00 horas

►Comienza el TRCDanza

Alberto Cortés y Andrea Quintana interpretan la pieza Hollywood en el Teatro Rosalía.

20.30 horas

Domingo

